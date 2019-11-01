Трамп заявил, что у ИГИЛ* появился новый лидер

Ранее президент США объявил о ликвидации главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади. Он был предводителем ИГ* с момента основания группировки.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что у "Исламского государства"* появился новый главарь, и Соединенные Штаты знают, кто это.

"У ИГ* новый лидер, и мы точно знаем, кто он!" — написал Трамп в своем Twitter.

Двадцать седьмого октября президент США о ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. По словам главы государства, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, однако аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

Позже официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.

Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация.