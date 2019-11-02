Премьер Узбекистана выступил на заседании совета глав правительств ШОС

Арипов отметил, что нацеленность на решение проблем доступности услуг для населения удаленных территорий является сегодня актуальной задачей в рамках организации.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил перед коллегами в Ташкенте на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости.

Министры обсудили торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках объединения.

"Мы приветствуем предложение российской стороны по разработке концепции сотрудничества государств-членов ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху и плана действий по ее реализации", - сказал Арипов.

Премьер отметил, что нацеленность на решение проблем доступности услуг для населения удаленных территорий является сегодня актуальной задачей в рамках организации.

Он также напомнил об инициативах президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на саммите ШОС в Бишкеке по разработке и принятии стратегии сотрудничества в развитии транспортных коридоров, концепции взаимодействия в области "умного" сельского хозяйства, а также ежегодного проведения экономического форума ШОС.

"Значительным является потенциал взаимодействия в туристической сфере, которая является одним из системных драйверов экономического развития и культурного сближения", - отметил премьер Узбекистана.

Он предложил использовать для обмена опытом в области туристической индустрии площадку международного университета туризма "Шелковый путь" в Самарканде.

По итогам заседания главы правительств примут совместное коммюнике, утвердят новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года и план по реализации программы ШОС о продовольственной безопасности.

Также стороны предполагают принять концепцию взаимодействия железнодорожных администраций стран ШОС в сфере железнодорожного транспорта и одобрить регламент консорциума экономических аналитических центров. Всего, как сообщалось ранее, планируется подписать 14 различных документов.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году главы государств-членов объединения подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.