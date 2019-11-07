Получить свидетельство о рождении стало проще

В Министерстве юстиции прошел государственную регистрацию приказ о внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке ведения делопроизводства в органах записи актов гражданского состояния.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. В Узбекистане стало проще получить свидетельство о рождении, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Теперь, при пропуске срока регистрации заявление на получение свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 16 лет подается родителями ребенка при наличии законного брака или другим заинтересованным лицом на основании доверенности.

Заявление может быть подано лицами, замещающими родителей, либо должностными лицами органов опеки и попечительства.

Раньше такой документ могли подать только родители ребенка. Более того, теперь изменения, исправления и дополнения к актовым записям могут быть сделаны тоже на основании доверенности и заявления, заверенного консулом или нотариусом.