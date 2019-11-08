Узбекистан и Россия обменялись опытом применения техсредств на границе

В ходе встречи стороны обменялись опытом в организации охраны госграницы и применении технических средств.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Эксперты пограничных ведомств Узбекистана и России обменялись опытом применения технических средств при охране государственной границы, сообщает Telegram-канал пограничных войск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) Узбекистана.

Эксперты ПВ СГБ и пограничной службы ФСБ России провели консультативную встречу в Термезе (областной центр Сурхандарьинской области Узбекистана на границе с Афганистаном).

"В ходе встречи стороны обменялись опытом в организации охраны госграницы и применении технических средств", - говорится в сообщении.

Российские эксперты также ознакомились с системой охраны, инфраструктурой пограничного поста на узбекско-афганской границе.

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