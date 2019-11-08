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В администрации президента произошло новое назначение

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (331)
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Sputnik Узбекистан

До получения этой должности Махмудов работал начальником управления негосударственных некоммерческих организаций Министерства юстиции.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Согласно распоряжению президента, Махмудов Зикирилла Аббосович назначен на должность заведующего сектором администрации президента Узбекистана, сообщает пресс-служба Минюста.

Пустое кресло
Sputnik / Михаил Воскресенский
В руководстве администрации президента появился новый человек

Новый назначенец родился в 1983 году в Кашкадарьинской области. В 2006 году окончил Ташкентский исламский университет, в 2010 году - Национальный университет Узбекистана.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности старшего консультанта управления общественных, негосударственных некоммерческих и религиозных организаций, трудился на различных должностях в системе министерства.

До назначения работал начальником управления негосударственных некоммерческих организаций Министерства юстиции.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (331)



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