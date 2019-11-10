Притчин рассказал о перспективах развития отношений России и Узбекистана

— Станислав Александрович, для чего проводится X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде? Что планируется сделать?

— Это знаковое мероприятие. С одной стороны, мы видим, что за последние три года серьезно изменился характер российско-узбекских отношений, но это не перешло на стадию экспертного обсуждения. Политики, чиновники на новом этапе встречаются, принимают какие-то программы, однако у нас практически нет диалога между экспертами. Конференция в Самарканде — тот шаг, который закладывает фундамент для сотрудничества экспертов России и Узбекистана. Это фундамент на будущее: как правило, в экспертной среде формируются новые идеи, подходы, обсуждаются потенциальные риски проектов и перспективы двусторонних отношений.

— Каковы перспективы российско-узбекских отношений?

— Узбекистан находится в центре ЦА, и все экономические коммуникации между сторонами происходят через него. У первого президента республики была достаточно сдержанная позиция в отношении внешней политики и регионального сотрудничества, что очень серьезно ограничивало наши возможности для взаимодействия. А Шавкат Миромонович Мирзиёев фактически в первой своей речи обозначил страны Центральной Азии и Россию в качестве приоритетов внешней политики. Это сразу серьезным образом изменило характер отношений, политический и экономический ландшафт.

— Чем Узбекистан важен для России?

— Для России Узбекистан — это емкий рынок, растущая амбициозная экономика, которая требует в том числе российских технологий, российского образования, инноваций в энергетике. Первая в Узбекистане электростанция, которую построит "Росатом", станет флагманом российско-узбекских отношений на долгие годы.

Еще один важный вопрос российско-узбекских отношений — потенциальное вступление Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это очень перспективное направление, потому что мы видим, что у Узбекистана есть амбиции по наращиванию своей экономики, экспорта. И ЕАЭС, в который входят два ключевых экономических партнера Узбекистана — Казахстан и Россия — это как раз то направление, тот элемент пазла, которого не хватало в региональном сотрудничестве, потому что у Узбекистана могут появиться инструменты для продвижения своих интересов, защиты интересов своих экспортеров, которые без изъятий смогут поставлять свою продукцию на территорию общего пространства в рамках ЕАЭС.

Также важен вопрос мигрантов. Это одно из важнейших направлений создания общего рынка для товаров, денег, сервиса и людей. Соответственно, граждане Узбекистана становятся гражданами Евразийского экономического союза со всеми льготами и преференциями в получении работы.

— Тема безопасности тоже будет обсуждаться на конференции?

— Несомненно, учитывая то, что Узбекистан имеет сильнейшую армию в регионе и очень важное стратегическое положение. Также особая значимость Узбекистана — это, конечно, афганский кейс. Узбекистан является одним из наиболее активных и конструктивных акторов в отношении Афганистана, потому что через невоенные методы показывает, что можно проводить дипломатию со страной, которая находится в очень серьезном кризисе. Те меры, которые Узбекистане предпринимает на дипломатическом уровне, оцениваются Москвой очень позитивно.

— Каким вы видите итог X Азиатской конференции Валдайского клуба?

— Валдайский клуб — такое место, где происходит выработка идей, направлений, которые потом уже будут детально прорабатываться в фокусных группах. Наша основная задача — создать информационно-аналитический фон с пакетом идей, предложений, конкретных рекомендаций по повышению интенсификации российско-узбекских отношений. А дальше — работа по их сопровождению.