Александр Рар: институты будущего мирового порядка будут созданы в Азии

В Самарканде проходит X Азиатская конференция клуба "Валдай". Научный директор Германо-российского форума Александр Рар в своем выступлении подчеркнул, что азиатское направление в глобальном мире играет все большую роль и эти процессы невозможно игнорировать.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Процессы, происходящие в Азии, и в частности в ЦА, говорят о том, что новая волна развития начнется именно с этого региона, в то время как Европа уже достигла определенного предела. Такую позицию на Азиатской конференции Валдайского клуба в Самарканде высказал Научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

По его словам, интерес к международному сотрудничеству, в том числе со стороны экспертного сообщества, проявляется все больше в странах Азии. Например, на последний форум Валдайского клуба приехало больше делегатов из Азии, чем из Европы.

"Где-то, к сожалению, площадка для диалога между Россией или бывшим СССР и Европой исчерпалась. Европа считает, что в первую очередь надо говорить о демократии и правах человека. Задача Европы - показать, какая красивая, комфортабельная и исторически правильная модель либеральной политики для других континентов. Но такой подход уже не актуален — нужно смотреть шире. У нас такие глобальные вызовы в мире, что необходимо разговаривать более честно, на более демократичном и плюралистическом уровне. Поэтому клуб "Валдай" за последние годы переориентировался на диалог с представителями Азии", — подчеркнул Рар.

Он отметил, что уже заметны изменения в целых регионах планеты, Азия становится сильнее, а Европа слабеет.

"Институты будущего мирового порядка создадут именно в Азии, так как в Европе они уже сформированы и развиваться не будут. Здесь, в Азии, будут созданы новые системы безопасности глобального характера, механизмы взаимодействия между такими сложными странами, как Китай и Индия", — заявил эксперт.

Рар добавил, что мировые державы - Россия и Китай - не занимаются сегодня "большой игрой", а просто налаживают взаимовыгодное сотрудничество.

"Мы сейчас живем в очень интересное, но и опасное время. Данный период будет определять будущее мультиполярного мира. И этот самый мир создаст именно Азия, а не Европа, как это было еще 30 лет назад", — пояснил Научный директор Германо-российского форума.

В заключение эксперт отметил, что в Центральной Азии Узбекистан, впервые принимающий на своей площадке Валдайский клуб, выглядит наиболее заметным и интересным прежде всего за счет ресурсов и человеческого потенциала.