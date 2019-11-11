Александр Рар: институты будущего мирового порядка будут созданы в Азии

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Процессы, происходящие в Азии, и в частности в ЦА, говорят о том, что новая волна развития начнется именно с этого региона, в то время как Европа уже достигла определенного предела. Такую позицию на Азиатской конференции Валдайского клуба в Самарканде высказал Научный директор Германо-российского форума Александр Рар.
По его словам, интерес к международному сотрудничеству, в том числе со стороны экспертного сообщества, проявляется все больше в странах Азии. Например, на последний форум Валдайского клуба приехало больше делегатов из Азии, чем из Европы.
Он отметил, что уже заметны изменения в целых регионах планеты, Азия становится сильнее, а Европа слабеет.
"Институты будущего мирового порядка создадут именно в Азии, так как в Европе они уже сформированы и развиваться не будут. Здесь, в Азии, будут созданы новые системы безопасности глобального характера, механизмы взаимодействия между такими сложными странами, как Китай и Индия", — заявил эксперт.
Рар добавил, что мировые державы - Россия и Китай - не занимаются сегодня "большой игрой", а просто налаживают взаимовыгодное сотрудничество.
В заключение эксперт отметил, что в Центральной Азии Узбекистан, впервые принимающий на своей площадке Валдайский клуб, выглядит наиболее заметным и интересным прежде всего за счет ресурсов и человеческого потенциала.