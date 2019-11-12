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Как можно быстрее: планы вступления Узбекистана в ВТО

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik Узбекистан

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов не исключил, что документ может быть подписан в следующем году.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Узбекистан хочет завершить переговорный процесс о вступлении в ВТО как можно быстрее, но конкретных сроков присоединения к организации не называет, сказал глава МИД страны Абдулазиз Камилов на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

"Мы (конкретных) сроков не обозначаем. Но есть стремление завершить весь переговорный процесс как по подписанию соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, так и по вступлению в ВТО как можно быстрее", - сказал он.

При этом касательно договора с ЕС министр не исключил, что он может быть подписан в следующем году.

ЕС и Узбекистан планируют подписать соглашение о партнерстве в 2020 году >>

Напомним, в понедельник в Брюсселе прошло заседание совета по сотрудничеству ЕС-Узбекистан. 

В программу визита также включены двусторонние встречи и переговоры с руководителями европейских комиссий, парламента и других органов ЕС.

Теги:
МИД Узбекистана, МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, Брюссель, Брюссель, ВТО, Узбекистан, Узбекистан



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