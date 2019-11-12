В Узбекистане принят проект закона о Национальной гвардии

Законопроект в виде исключения был принят сразу в трех чтениях. Депутаты считают, что документ поможет личному составу Национальной гвардии беспрепятственно осуществлять свои служебные и воинские обязанности.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. На очередном заседании нижней палаты парламента Узбекистана принят проект закона "О Национальной гвардии Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба Законодательной палаты.

В проекте закона определены основные задачи Нацгвардии, ее структура, личный состав, правовой статус, направления деятельности, пути урегулирования вопросов, связанных с руководством и управлением, комплектованием личным составом, обеспечением правовой и социальной защиты военнослужащих и сотрудников, а также с финансовым и материально-техническим обеспечением.

Принципы законности, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, самодостаточность, мобильность, оперативность, постоянная боевая готовность и способность подразделений к эффективному решению возложенных задач определены как основы деятельности данной структуры.

При разработке проекта за основу был взят опыт России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Проект прошел общественные обсуждения. На основании поступивших предложений внесены соответствующие поправки.

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По словам узбекских депутатов, принятие данного закона позволит личному составу Национальной гвардии беспрепятственно осуществлять свои служебные и воинские обязанности.