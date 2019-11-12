Советник премьера Кыргызстана о выгодах ЕАЭС для Узбекистана

Ташкент прорабатывает вопрос о присоединении к Евразийскому экономическому союзу. В настоящее время эксперты оценивают все преимущества и возможные риски, чтобы выработать наиболее приемлемые условия.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik, Алексей Стефанов. Если Узбекистан вступит в Евразийский экономический союз, это положительно скажется на трудовых мигрантах страны. Такую уверенность в разговоре с Sputnik Узбекистан выразил советник премьер-министра Кыргызстана Кубатбек Рахимов, принимавший участие в X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Чиновник привел в пример граждан Кыргызстана и Казахстана, которые при устройстве на работу в РФ освобождены от сдачи экзамена по русскому языку и могут не приобретать трудовой патент.

"Я считаю, что граждане Узбекистана имеют полное моральное право почувствовать себя равноправными участниками общего рынка труда ЕАЭС, — сказал Рахимов. — В прошлом году бюджет Москвы получил порядка 17 миллиардов рублей от оплаты патентов иностранцами. Большая часть тех, кто оплатил этот сбор, – граждане Узбекистана, Украины, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана. А казахстанцы и кыргызстанцы не платят этот налог".

Работники из стран ЕАЭС сэкономленные средства могут тратить на повышение благосостояние своих семей, отметил чиновник из Кыргызстана.

Кроме того, советник обратил внимание на то, что Узбекистану необходимо уже сейчас поднять вопрос о тесном сотрудничестве с Евразийским банком развития, где состав участников почти совпадает с Евразийским экономическим союзом.

"Узбекистану уже сейчас надо поднимать вопрос об участии в финансировании инфраструктурных, энергетических и каких-то еще проектов на территории республики. Как раз это стало бы подспорьем при вступлении в ЕАЭС. Одно другому не мешает", - считает Рахимов.

В Самарканде состоялась X Азиатская конференция Валдайского клуба на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". В мероприятии приняли участие более 70 ведущих экспертов из 11 стран — России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии.