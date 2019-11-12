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Советник премьер-министра Кыргызстана Кубатбек Рахимов
Sputnik / Юрий Корсунцев

Советник премьера Кыргызстана о выгодах ЕАЭС для Узбекистана

Политика
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Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (28)
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Sputnik Узбекистан

Ташкент прорабатывает вопрос о присоединении к Евразийскому экономическому союзу. В настоящее время эксперты оценивают все преимущества и возможные риски, чтобы выработать наиболее приемлемые условия.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik, Алексей Стефанов. Если Узбекистан вступит в Евразийский экономический союз, это положительно скажется на трудовых мигрантах страны. Такую уверенность в разговоре с Sputnik Узбекистан выразил советник премьер-министра Кыргызстана Кубатбек Рахимов, принимавший участие в X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Чиновник привел в пример граждан Кыргызстана и Казахстана, которые при устройстве на работу в РФ освобождены от сдачи экзамена по русскому языку и могут не приобретать трудовой патент.

"Я считаю, что граждане Узбекистана имеют полное моральное право почувствовать себя равноправными участниками общего рынка труда ЕАЭС, — сказал Рахимов. — В прошлом году бюджет Москвы получил порядка 17 миллиардов рублей от оплаты патентов иностранцами. Большая часть тех, кто оплатил этот сбор, – граждане Узбекистана, Украины, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана. А казахстанцы и кыргызстанцы не платят этот налог".

Работники из стран ЕАЭС сэкономленные средства могут тратить на повышение благосостояние своих семей, отметил чиновник из Кыргызстана.

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба Валдай Федор Лукьянов
© Sputnik / Юрий Корсунцев
Лукьянов: вступление в ЕАЭС выгодно Узбекистану, но неизбежен жесткий торг
Кроме того, советник обратил внимание на то, что Узбекистану необходимо уже сейчас поднять вопрос о тесном сотрудничестве с Евразийским банком развития, где состав участников почти совпадает с Евразийским экономическим союзом.

"Узбекистану уже сейчас надо поднимать вопрос об участии в финансировании инфраструктурных, энергетических и каких-то еще проектов на территории республики. Как раз это стало бы подспорьем при вступлении в ЕАЭС. Одно другому не мешает", - считает Рахимов.

В Самарканде состоялась X Азиатская конференция Валдайского клуба на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". В мероприятии приняли участие более 70 ведущих экспертов из 11 стран — России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии.

Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (28)
Теги:
Мигранты, Кыргызстан, ЕАЭС, Узбекистан



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