Советник премьера Кыргызстана о выгодах ЕАЭС для Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik, Алексей Стефанов. Если Узбекистан вступит в Евразийский экономический союз, это положительно скажется на трудовых мигрантах страны. Такую уверенность в разговоре с Sputnik Узбекистан выразил советник премьер-министра Кыргызстана Кубатбек Рахимов, принимавший участие в X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Чиновник привел в пример граждан Кыргызстана и Казахстана, которые при устройстве на работу в РФ освобождены от сдачи экзамена по русскому языку и могут не приобретать трудовой патент.
"Я считаю, что граждане Узбекистана имеют полное моральное право почувствовать себя равноправными участниками общего рынка труда ЕАЭС, — сказал Рахимов. — В прошлом году бюджет Москвы получил порядка 17 миллиардов рублей от оплаты патентов иностранцами. Большая часть тех, кто оплатил этот сбор, – граждане Узбекистана, Украины, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана. А казахстанцы и кыргызстанцы не платят этот налог".
Работники из стран ЕАЭС сэкономленные средства могут тратить на повышение благосостояние своих семей, отметил чиновник из Кыргызстана.
"Узбекистану уже сейчас надо поднимать вопрос об участии в финансировании инфраструктурных, энергетических и каких-то еще проектов на территории республики. Как раз это стало бы подспорьем при вступлении в ЕАЭС. Одно другому не мешает", - считает Рахимов.
В Самарканде состоялась X Азиатская конференция Валдайского клуба на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". В мероприятии приняли участие более 70 ведущих экспертов из 11 стран — России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии.