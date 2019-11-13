Главы стран Центральной Азии встретятся в Ташкенте 27 ноября

В столице Узбекистана через две недели пройдет очередная консультативная встреча глав центральноазиатских государств.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Ташкенте 27 ноября состоится очередная консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

"Я ранее призвал наших соседей собраться на консультативную встречу. Такая встреча состоялась в Астане (ныне Нур-Султан — Sputnik), хотел бы, чтобы они проходили в разных столицах. Надеюсь, в этом году, 27 ноября, встреча состоится в Ташкенте, как намечено", — сказал Назарбаев.

Елбасы отметил, что у некоторых центральноазиатских стран существуют вопросы по границе, иногда в торговле.

"Есть нерешенные вопросы между Кыргызстаном и Таджикистаном, Узбекистаном. Небольшие территории, их тоже надо решить согласованно, мирно. Нет-нет, все равно столкновения происходят, гибнут люди", — добавил он.

Кроме того, Назарбаев высказал мнение о курсе нового руководства Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев является приверженцем свободной торговли, дружественных отношений между странами, отметил Елбасы.

"Это вдохновляет, честно говоря", — сказал он.

Первая рабочая (консультативная) встреча глав государств Центральной Азии прошла в марте 2018 году в Астане. В столицу Казахстана прибыли президенты Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана — Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана— Эмомали Рахмон, а также председатель меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева.