Узбекистан готов провести встречу "Евросоюз – Центральная Азия" по безопасности

Министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов провел переговоры с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана готовы провести в Ташкенте очередной диалог высокого уровня "Евросоюз – Центральная Азия" по вопросам политики и безопасности в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Глава МИД Абдулазиз Камилов, находящийся в Брюсселе с визитом, провел переговоры с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

"На встрече также рассмотрены вопросы сотрудничества в области безопасности и выражена готовность к проведению в Ташкенте в следующем году заседания Диалога высокого уровня "Евросоюз – Центральная Азия" по вопросам политики и безопасности", — говорится в публикации.

В этом году встреча данного формата состоялась в мае в Брюсселе.

В ходе переговоров констатировалась необходимость скорейшего согласования текста соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), отметили в пресс-службе МИД.

Камилов выразил удовлетворение поддержкой Евросоюзом многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья и других экологических проектов в Узбекистане, добавили в министерстве.

Ранее министр сообщил, что Евросоюз и Узбекистан рассчитывают подписать соглашение о СРПС уже в следующем году. Не исключено, что это будет сделано в рамках возможного визита в Брюссель президента, заявил он.

Узбекистан сотрудничает со многими международными организациями, в их числе ЕС, ШОС и ОИС. В начале октября стало известно, что президент республики Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу.

На эту новость остро отреагировали в Соединенных Штатах. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что вступление Узбекистана в ЕАЭС может существенно осложнить процесс присоединения страны ко Всемирной торговой организации. Высказывание Росса прокомментировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, министр применил методы неконкурентной борьбы.

Медведев предположил, что "коллегам из-за океана" не нравятся те интеграционные процессы и те соглашения, которые подписывает Россия на территории своего континента, но, по словам премьера, вне всякого сомнения эта работа по всем направлениям будет продолжена.

Первый заместитель главы Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, комментируя ситуацию вокруг обсуждения темы ЕАЭС, подчеркнул, что Узбекистан продолжает курс на открытость, но не будет принимать поспешных решений. В первую очередь правительство намерено руководствоваться интересами страны. Что касается возможного давления, то, как заявил Сафаев, оно исключено. Президент Мирзиёев "не тот человек, на которого можно давить, он не будет прогибаться под тем или иным натиском", подчеркнул первый зампред Сената.