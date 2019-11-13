Узбекистан принял участие в работе Парижского форума мира, где собралось более 6 тысяч представителей зарубежных стран и международных организаций, в том числе 27 глав государств и правительств.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Узбекская делегация приняла участие в Парижском форуме мира, сообщает ИА «Дунё».

Делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов.

Основной целью форума является создание прочной площадки для обсуждения сложных проблем мироустройства и защиты принципа многосторонности.

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Во Втором Парижском форуме мира участвовало более 6 тысяч представителей зарубежных стран и международных организаций, в том числе 27 глав государств и правительств.

На форуме главой французского государства было заявлено, что данная площадка продолжает играть мобилизующую роль в противодействии постоянно возникающих сложных вызовов формирования современного международного порядка и продвижении мультиполярного мира.

Было также упомянуто об успешном опыте развития взаимодействия в ряде субрегионов Азии, в частности, в Центральной Азии.

Главы делегаций передали в фонд библиотеки "Ла-Вилетт" книги по теме установления и развития мира.

© ИА "Дунё" Заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов передал сборник в фонд библиотеки

Узбекская делегация передала в фонд сборник "Во имя мира, стабильности и прогресса" на английском и русском языках. В него вошли материалы итогов Ташкентской международной конференции по Афганистану, состоявшейся в марте 2018 года.