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Парижский форум мира

Узбекская делегация приняла участие в Парижском форуме мира

© ИА Дунё
Политика
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Sputnik Узбекистан

Узбекистан принял участие в работе Парижского форума мира, где собралось более 6 тысяч представителей зарубежных стран и международных организаций, в том числе 27 глав государств и правительств.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Узбекская делегация приняла участие в Парижском форуме мира, сообщает ИА «Дунё».

Делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов.

Основной целью форума является создание прочной площадки для обсуждения сложных проблем мироустройства и защиты принципа многосторонности.

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Во Втором Парижском форуме мира участвовало более 6 тысяч представителей зарубежных стран и международных организаций, в том числе 27 глав государств и правительств.

На форуме главой французского государства было заявлено, что данная площадка продолжает играть мобилизующую роль в противодействии постоянно возникающих сложных вызовов формирования современного международного порядка и продвижении мультиполярного мира.

Было также упомянуто об успешном опыте развития взаимодействия в ряде субрегионов Азии, в частности, в Центральной Азии.

Главы делегаций передали в фонд библиотеки "Ла-Вилетт" книги по теме установления и развития мира.

делегация РУ на Парижском форуме мира
© ИА "Дунё"
Заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов передал сборник в фонд библиотеки

Узбекская делегация передала в фонд сборник "Во имя мира, стабильности и прогресса" на английском и русском языках. В него вошли материалы итогов Ташкентской международной конференции по Афганистану, состоявшейся в марте 2018 года.

Теги:
МИД Узбекистана, мир, Форум, Париж



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