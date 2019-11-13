Стало известно, сколько денег из бюджета пойдут на дошкольное образование

На финансирование дошкольных образовательных учреждений будет направлено 5,2 триллиона сумов, на общее образование - 20,9 триллиона сумов, средства, выделяемые на подготовку кадров, составят 3,9 триллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Депутаты рассмотрели проект Закона "О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год", сообщает УзА.

Утверждение бюджета на 2020 год связано с внедрением новой практики. Впервые государственный бюджет принимается Олий Мажлисом в форме закона.

На заседании отмечалось, что рост внутреннего валового продукта в 2020 году составит 5,5 процента при сохранении положительной динамики роста в последние годы (в 2021 году - 5,8 процента, в 2022 году - 6,2 процента). В частности, объем промышленного производства увеличится на 6,5 процента, строительства - на 9,3 процента, сельского хозяйства - на 4 процента и оказания услуг - на 5,6 процента. Объем инвестиции в основной капитал возрастет на 10 процентов, экспорта и импорта товаров и услуг повысится на 8 процентов.

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Прогнозируется, что в 2020 году внутренний валовой продукт страны составит 653,5 триллиона сумов, поступление прибыли в государственный бюджет - 128,5 миллиона сумов или на уровне 19,6 процента по отношению к внутреннему валовому продукту. Это обеспечит стимулирование экономического роста путем повышения целевых расходов на развитие отдельных отраслей.

В 2020 году расходы государственного бюджета составят 131,1 триллиона сумов. Это на 24 процента больше по сравнению с предыдущим годом, при этом расходы государственного бюджета будут направлены в основном на социальную сферу. Расходы социальной сферы составят 66 триллионов сумов или 50,3 процента по отношению к общим расходам. При этом рост данных расходов составит 24 процента по сравнению с предыдущим годом.

На финансирование дошкольных образовательных учреждений будет направлено 5,2 триллиона сумов, на общее образование - 20,9 триллиона сумов, средства, выделяемые на подготовку кадров, составят 3,9 триллиона сумов.

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На здравоохранение будет направлено 14,8 триллиона сумов, на финансирование сфер культуры и спорта - 2,3 триллиона сумов, на науку - 1 триллион сумов. Расходы на социальные выплаты, материальную помощь малообеспеченным семьям и компенсацию составят 6,6 триллиона сумов - возрастут на 27 процентов по сравнению с предыдущим годом.