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Афганские девушки

Узбекистан поддержит афганских женщин

Wakil KOHSAR / AFP
Политика
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Sputnik Узбекистан

Ташкент намерен развить взаимодействие по подготовке кадров для соседнего государства в формате «ЕС-Узбекистан-Афганистан».

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Узбекистан совместно с ЕС запустил программу поддержки экономических прав и возможностей афганских женщин. Об этом сообщается на сайте МИД.

Поддержка будет осуществляться посредством обучения и подготовки представительниц прекрасного пола из Афганистана в Казахстане и Узбекистане.

Узбекско-афганский образовательный центр в Термезе.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Sputnik / Рамиз Бахтияров
Кадры для мирной страны: кого готовит узбекско-афганский вуз в Термезе

Глава узбекского внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов подчеркнул, что совместная с ЕС программа по обучению афганских женщин в области сельского хозяйства, прикладных наук и горной промышленности представляет «уникальную возможность вовлечения их в социальную и политическую жизнь страны».

В этой связи Камилов отметил перспективность взаимодействия в трехстороннем формате «ЕС-Узбекистан-Афганистан» по подготовке афганских студентов, включая женщин в образовательном центре в г.Термез (Сурхандарьинская область).

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Напомним, в созданном два года тому назад учебном центре в Термезе за прошедший год 100 афганцев получили дипломы о высшем образовании, вернулись на родину и приступили к работе этой осенью. По замыслу узбекской стороны, посредством европейских и китайских совместных образовательных проектов ожидается довести количество обучающихся в подобных центрах до 300 человек в год. Основные направления обучения узбекская филология и инженеры железнодорожного транспорта.

Теги:
студенты, Термез, Брюссель, ЕС, Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана, Образование, женщина, Афганистан



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