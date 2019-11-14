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Трамп прокомментировал покупку Турцией российских С-400

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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Москва в начале ноября завершила поставку Анкаре компонентов четырех дивизионов ЗРС С-400. Все компоненты ЗРС доставили досрочно, несмотря на санкции.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Покупка Турцией российских ЗРК С-400 создает большие вызовы для отношений с Анкарой, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости

Зенитные ракетные системы С-400
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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"Мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем", — сказал американский президент на совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Вашингтоне.

Трамп выразил надежду, что ситуация изменится. Он отметил, что лидеры двух стран попросили глав внешнеполитических ведомств и советников по национальной безопасности скорее приступить к работе по разрешению "проблемы С-400".

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что обсудил с Трампом покупку С-400 и новейших американских истребителей F-35.

"Думаю, что мы только диалогом можем решить эти проблемы", — подчеркнул он.

По словам Эрдогана, Турция по-прежнему готова к переговорам по покупке американской системы ПВО Patriot.

Покупка С-400 как поворотный выбор для Турции >>>

Напомним, Москва в начале ноября завершила поставку Анкаре компонентов четырех дивизионов ЗРС С-400. Все компоненты ЗРС доставили досрочно, несмотря на санкции, отметил гендиректор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. 

После этого советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригрозил Турции санкциями Конгресса США.

Теги:
политика, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Дональд Трамп



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