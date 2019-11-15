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Акмаль Саидов рассказал в Женеве о том, как соблюдаются права человека

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Sputnik Узбекистан

Страны, ратифицировавшие Конвенцию против пыток, обязаны представлять каждые 4 года периодические доклады о мероприятиях, направленных на выполнение ее требований.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В рамках 68-й сессии Комитета ООН против пыток, проходящей в Женеве, узбекская делегация во главе с директором Национального центра по правам человека Акмалем Саидовым представила на рассмотрение Пятый периодический доклад Узбекистана о выполнении положений Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Для справки: Комитет против пыток – договорный орган ООН, осуществляющий надзор за исполнением Конвенции против пыток, которую Узбекистан ратифицировал в 1995-м. Страны, ратифицировавшие Конвенцию, обязаны представлять каждые 4 года периодические доклады о мероприятиях, направленных на выполнение требований Конвенции. Комитет проверяет эти доклады и может высказывать свое мнение по ним или делать заключительные замечания и рекомендации.

Члены Комитета были ознакомлены с судебно-правовыми реформами, реализованными мерами в сфере защиты прав и свобод человека.

Отмечено, что в рамках Стратегии действий в Узбекистане вопросы поощрения, соблюдения и защиты прав человека определены одним из приоритетов государственной политики и взаимодействия с международными партнерами.

Особое внимание экспертов КПП было обращено на то, что в послании президента Узбекистана парламенту названы конкретные приоритеты развития, в том числе в сфере прав и свобод человека.

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В свою очередь в рамках диалога члены Комитета интересовались широким кругом аспектов защиты прав человека в Узбекистане в контексте предотвращения пыток и других видов жестокого обращения.

Теги:
доклад, Узбекистан, Женева, ООН, МИД Узбекистана



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