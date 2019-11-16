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Мирзиёев: впервые выхожу с пресс-конференции с орденом

Шавкат Мирзиёев поздравил президента Кыргызстана с днем рождения

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан

Главе Кыргызской республики Сооронбаю Жээнбекову исполнился 61 год. Узбекский лидер по телефону поздравил своего коллегу, а также обсудил с ним актуальные вопросы двусторонней повестки.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону своего кыргызского коллегу Сооронбая Жээнбекова с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Глава государства пожелал Жээнбекову крепкого здоровья, благополучия и успехов, отметив его значительный личный вклад в укрепление дружеских и стратегических отношений между Ташкентом и Бишкеком.

Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и предстоящие контакты на высшем уровне. Так, 29 ноября узбекская столица будет принимать вторую неформальную встречу глав государств Центральной Азии.

Теги:
Центральная Азия, Шавкат Мирзиёев, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, Узбекистан



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