Шавкат Мирзиёев поздравил президента Кыргызстана с днем рождения

Главе Кыргызской республики Сооронбаю Жээнбекову исполнился 61 год. Узбекский лидер по телефону поздравил своего коллегу, а также обсудил с ним актуальные вопросы двусторонней повестки.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону своего кыргызского коллегу Сооронбая Жээнбекова с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Глава государства пожелал Жээнбекову крепкого здоровья, благополучия и успехов, отметив его значительный личный вклад в укрепление дружеских и стратегических отношений между Ташкентом и Бишкеком.

Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и предстоящие контакты на высшем уровне. Так, 29 ноября узбекская столица будет принимать вторую неформальную встречу глав государств Центральной Азии.