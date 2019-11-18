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Сегодня работники прокуратуры впервые отмечают свой праздник

Главный военный прокурор России посетил Узбекистан

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Политика
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Sputnik Узбекистан

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития прокурорской деятельности в борьбе с транснациональной преступностью, терроризмом, сепаратизмом, а также другими угрозами и вызовами в рамках ШОС и прочих региональных структур.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Состоялся рабочий визит делегации Главной военной прокуратуры России в Узбекистан. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Светлана Артикова
© "Народное слово"
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В Ташкенте состоялась встреча Генерального прокурора Узбекистана Нигматиллы Йулдашева c заместителем Генерального прокурора России, Главным военным прокурором Валерием Петровым.

В ходе переговоров было отмечено, что первостепенное значение в двустороннем взаимодействии придается совместной работе по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, другими угрозами и вызовами в рамках ШОС, ОДКБ.

"Успешно развивается сотрудничество между вооруженными силами, крепнет взаимодействие прокуратур двух стран. Конструктивный диалог по вопросам прокурорской деятельности позволяет успешно бороться с транснациональной преступностью и продуктивно работать на благо наших государств", – отметил российский главный военный прокурор.

В завершение стороны договорились о дальнейшем развитии межведомственного сотрудничества, вопросах внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, обмене опытом в системном обучении, переподготовке, повышении квалификации кадров прокуратуры Узбекистана и РФ.

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Теги:
Узбекистан, Россия, ШОС, Угрозы, Борьба с терроризмом, преступность, сотрудничество, военные, Прокуратура РФ, Генпрокуратура Узбекистана



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