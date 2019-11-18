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В Кремле подтвердили дату "нормандского саммита"

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Политика
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Sputnik Узбекистан

Ранее в Елисейском дворце заявили, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) состоится 9 декабря в Париже. 

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря, подготовка к мероприятию находится на завершающей стадии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

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"Во второй половине дня дадим информацию по международному телефонному разговору. Он как раз будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату", который сейчас запланирован на 9 декабря. Подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Говорить о подписании каких-либо документов на предстоящем саммите пока рано, отметил он. 

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись несколько телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Теги:
Германия, Франция, Украина, Дмитрий Песков, Россия, политика



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