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Президент утвердил концепцию в сфере межнациональных отношений

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан

Для предупреждения разногласий и конфликтных ситуаций на национальной почве планируется создание специальной системы и механизмов мониторинга состояния сферы.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об утверждении концепции государственной политики в сфере межнациональных отношений, сообщает правительственный портал.

Годом ранее была утверждена концепция приоритетных направлений политики в сфере межнациональных отношений. Новый документ разработан на основе предложений и рекомендаций, представленных в том числе в ходе широкого общественного обсуждения.

В качестве основных направлений государственной политики республики в сфере межнациональных отношений отмечены повышение уровня взаимодействия госорганов с институтами гражданского общества, поддержка узбекистанцев и осуществление тесного сотрудничества с узбекскими диаспорами за рубежом, повышение авторитета и имиджа страны на мировой арене.

В частности, будет создана система мониторинга состояния межнациональных отношений с тем, чтобы предупредить возможные разногласия и конфликтные ситуации в этой сфере.  

При профильном комитете появится Центр научно-прикладных исследований по межнациональным отношениям. В числе его задач - проведение социсследований, систематический мониторинг ситуации, информационно-аналитическое сопровождение деятельности, а также участие в подготовке рекомендаций по предупреждению межнациональных конфликтов.

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Для чиновников и представителей ННО, которые так или иначе задействованы в данной сфере, организуют спецкурсы. Отвечать за разработку и реализацию предложений по межнациональной политике будут зампердседателя Совета министров Каракалпакстана и замхокимы всех регионов республики.

Узбекистан — одна из самых многонациональных и многоконфессиональных стран. Сегодня в республике проживают представители более 130 наций и народностей.

Теги:
дружба народов, политика, Толерантность, Комитет по межнациональным отношениям, Указ, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Президент



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