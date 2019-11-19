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Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями татарских общественных организаций в Узбекистане

Стали известны детали предстоящего визита Минниханова в Узбекистан

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан

Глава Татарстана посетит Самарканд и Ташкент 25-26 ноября. Он планирует принять участие в узбекско-татарстанском деловом форуме и провести переговоры с представителями правительства республики.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Рустам Минниханов посетит с двухдневным рабочим визитом Узбекистан, где у него запланирован ряд встреч с руководством страны, а также участие в открытии совместного автомобильного производства, сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе главы Татарстана. 

В ходе поездки 25 ноября планируется встреча Рустама Минниханова в Самарканде с татарской диаспорой. На следующий день намечено участие руководителя региона в открытии новой линии по сборке грузовых автомобилей КамАЗ.

Вторая часть визита пройдет в узбекской столице. В частности, 26 ноября в гостинице "Ташкент" запланирован деловой форум "Узбекистан - Татарстан". Кроме того, Минниханов намерен посетить несколько ташкентских предприятий, а также корпункт татарстанского телеканала ТНВ.

Ожидаются переговоры президента Татарстана с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, а также встреча с вице-премьером страны Эльером Ганиевым. По итогам визита и форума могут быть подписаны двусторонние соглашения.

Презентация КАМАЗ в Ташкенте
Пресс-служба "Узавтосаноат"
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Сотрудничество между Узбекистаном и Республикой Татарстан в последнее время активизировалось. Товарооборот за прошлый год вырос в полтора раза — до 146 миллионов долларов. Совместные проекты реализуются при участии ведущих компаний российского региона —  "КамАЗ», "ТАИФ", "КМПО", "Позис". Набирает обороты взаимодействие узбекской стороны с ПАО "Татнефть", в частности, в республике уже действуют несколько АЗС этого производителя.

В июне 2019 года в Казани было открыто Генеральное консульство Узбекистана, что еще больше укрепит межрегиональные связи.

Теги:
Татнефть, ПАО КАМАЗ, Абдулла Арипов, Рустам Минниханов, Татарстан, Узбекистан



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