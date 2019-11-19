Стали известны детали предстоящего визита Минниханова в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Рустам Минниханов посетит с двухдневным рабочим визитом Узбекистан, где у него запланирован ряд встреч с руководством страны, а также участие в открытии совместного автомобильного производства, сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе главы Татарстана.
В ходе поездки 25 ноября планируется встреча Рустама Минниханова в Самарканде с татарской диаспорой. На следующий день намечено участие руководителя региона в открытии новой линии по сборке грузовых автомобилей КамАЗ.
Вторая часть визита пройдет в узбекской столице. В частности, 26 ноября в гостинице "Ташкент" запланирован деловой форум "Узбекистан - Татарстан". Кроме того, Минниханов намерен посетить несколько ташкентских предприятий, а также корпункт татарстанского телеканала ТНВ.
Ожидаются переговоры президента Татарстана с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, а также встреча с вице-премьером страны Эльером Ганиевым. По итогам визита и форума могут быть подписаны двусторонние соглашения.
В июне 2019 года в Казани было открыто Генеральное консульство Узбекистана, что еще больше укрепит межрегиональные связи.