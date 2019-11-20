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Международная конференция

Узбекистан принял участие в Международной конференции по народонаселению

© ИА "Жахон"
Политика
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Sputnik Узбекистан

Было отмечено, что при удовлетворении потребностей населения в охране репродуктивного здоровья и планировании семьи, стабилизация населения произойдет сама собой, без контроля и принуждения со стороны государства.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Узбекская делегация приняла участие в саммите Международной конференции по народонаселению и развитию в Найроби, Кения.

Текущий год прошел под знаком 25-летия организации. Делегацию Узбекистана возглавил председатель комитета Сената парламента Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.

Форум организован Фондом народонаселения ООН совместно с правительствами Кении и Дании. В работе саммита приняли участие делегации из 179 государств.

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Главными темами обсуждения стали: универсальный доступ к репродуктивному здоровью и репродуктивным правам, обеспечение достаточного финансирования в сфере, использование демографического разнообразия для стимулирования экономического роста и достижения устойчивого развития, предотвращение насилия в отношении девочек и женщин, обеспечение охраны репродуктивного здоровья в гуманитарной ситуации и в зонах конфликта.

Узбекские делегаты сообщили о том, что в Узбекистане запланировано интегрировать меры по обеспечению репродуктивного здоровья всех граждан в пакет всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Также международную общественность информировали о проводимой работе в узбекских школах в части пропаганды здорового образа жизни, о том, что предпринимается, чтобы узбекские юноши и девушки осознанно делали выбор в отношении своего репродуктивного здоровья.

В итоге все участники конференции пришли к выводу о том, что если потребности населения в охране репродуктивного здоровья и планировании семьи будут удовлетворены, стабилизация населения произойдет сама собой, без какого-либо контроля и принуждения со стороны государства.

Напомним, в Узбекистане в текущем году был принят закон "Об охране репродуктивного здоровья граждан", который легализует искусственное оплодотворение, а также право узбекских женщин на аборт и хирургическую контрацепцию. При этом статья о суррогатном материнстве из проекта закона была исключена. 

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Теги:
Экономика, развитие, население, права женщин, права, девушки, женщина, Сенат Олий Мажлиса, Делегация, Узбекистан, Конференция



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