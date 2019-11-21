Спецпредставитель премьер-министра Канады посетит Узбекистан

Стефан Дион проведет переговоры в Олий Мажлисе, министерствах иностранных дел и водного хозяйства, а также посетит Республиканский социально-информационный центр "Юрт-Истикболи" в Гулистане.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Узбекистан в четверг прибудет спецпредставитель премьер-министра Канады по Европейскому союзу и Европе, бывший министр иностранных дел Стефан Дион. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

В программе визита — переговоры в Олий Мажлисе, министерствах иностранных дел и водного хозяйства. Стороны обсудят перспективы двусторонних отношений, межрегионального сотрудничества, а также меры по спасению Аральского моря.

Кроме того, иностранная делегация и Университет мировой экономики и дипломатии (УМЭД) организуют в бизнес-центре "Пойтахт" семинар на тему "Водные ресурсы и дипломатия". В нем примут участие студенты и преподаватели УМЭД, а также профильные специалисты.

По данным посольства Узбекистана в Вашингтоне, это мероприятие является частью "серии канадских дискуссионных форумов". В мае прошлого года посольство Канады в Узбекистане с резиденцией в Москве совместно с УМЭД организовало семинар по вопросам женщин и дипломатии.

Стефан Дион также планирует посетить Республиканский социально-информационный центр "Юрт-Истикболи" в Гулистане, где пройдет тренинг по гендерным вопросам с участием активистов молодежного крыла политических партий региона.