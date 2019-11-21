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Здание Министерства юстиции Узбекистана

Президент распорядился обеспечить стопроцентное исполнение всех законов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан

Расширяются права министерства юстиции Узбекистана при мониторинге исполнения законов. При необходимости ведомство имеет право осуществлять повторный правовой мониторинг.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Узбекистане внедрен новый порядок обеспечения исполнения законов. 

За 20 с лишним лет в национальной базе данных законодательств Узбекистана было размещено 60 тысяч законодательных актов. Из них 13 тысяч были разработаны и размещены в базе лишь за последние три года. И за прошедший только год было принято около 400 новых законов в сфере предпринимательства и более 300 в области инвестиций.

На состоявшемся заседании в минюсте выступавшими было признано, что исполнение принятых законодательных актов в стране обеспечено не полностью. 

Законы поступают в соответствующие органы, однако, когда дело доходит до их исполнения, обнаруживаются случаи, когда ответственные лица смотрят на это сквозь пальцы. Таким образом, по мнению спикеров совещания, налицо недостатки в механизме исполнения законов.

Министр юстиции Русланбек Давлетов подчеркнул, что президент распорядился обеспечить 100%-ное исполнение всех принятых законодательных актов.

Минюст назначен спецуполномоченным органом по координации деятельности органов госуправления в области правового мониторинга.

Согласно новому порядку, каждое ведомство обязуется следить за исполнением законов непосредственно связанных с его деятельностью.

Отныне министерство имеет право участвовать в проводимом органами госуправления правовом мониторинге, осуществлять повторный правовой мониторинг, а также подавать обязательные представления о средствах правовой защиты за нарушения правового контроля.

В Узбекистане проследят за исполнением законодательных актов>>>

Изданный в начале этого месяца указ президента Мирзиёева «О мерах по повышению эффективности законодательных актов на основе современных механизмов правового мониторинга» направлен на устранение недостатков в данной области.

Теги:
управление, юстиция, президент Узбекистана, Президент, закон, новый закон, Минюст Узбекистана



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