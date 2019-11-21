Президент распорядился обеспечить стопроцентное исполнение всех законов

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Узбекистане внедрен новый порядок обеспечения исполнения законов.

За 20 с лишним лет в национальной базе данных законодательств Узбекистана было размещено 60 тысяч законодательных актов. Из них 13 тысяч были разработаны и размещены в базе лишь за последние три года. И за прошедший только год было принято около 400 новых законов в сфере предпринимательства и более 300 в области инвестиций.

На состоявшемся заседании в минюсте выступавшими было признано, что исполнение принятых законодательных актов в стране обеспечено не полностью.

Законы поступают в соответствующие органы, однако, когда дело доходит до их исполнения, обнаруживаются случаи, когда ответственные лица смотрят на это сквозь пальцы. Таким образом, по мнению спикеров совещания, налицо недостатки в механизме исполнения законов.

Министр юстиции Русланбек Давлетов подчеркнул, что президент распорядился обеспечить 100%-ное исполнение всех принятых законодательных актов.

Минюст назначен спецуполномоченным органом по координации деятельности органов госуправления в области правового мониторинга.

Согласно новому порядку, каждое ведомство обязуется следить за исполнением законов непосредственно связанных с его деятельностью.

Отныне министерство имеет право участвовать в проводимом органами госуправления правовом мониторинге, осуществлять повторный правовой мониторинг, а также подавать обязательные представления о средствах правовой защиты за нарушения правового контроля.

В Узбекистане проследят за исполнением законодательных актов>>>

Изданный в начале этого месяца указ президента Мирзиёева «О мерах по повышению эффективности законодательных актов на основе современных механизмов правового мониторинга» направлен на устранение недостатков в данной области.