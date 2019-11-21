Президент поручил пересчитать потребительскую корзину и прожиточный минимум

Указано на необходимость прежде всего выявить и организовать учет граждан социально уязвимых категорий, обеспечить адресность выплат.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по приоритетным задачам в сфере социальной защиты населения, сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства выразил недовольство тем, что отсутствуют четкие критерии отнесения к социально уязвимой категории населения и учета таких лиц. Все еще не внедрены понятия "потребительская корзина" и "прожиточный минимум", являющиеся важным фактором определения размера пенсий и пособий. Ордеры, выделяемые на прохождение бесплатного лечения от социально значимых заболеваний, не всегда доходят до нуждающихся граждан.

Схожая картина наблюдается в выделении жилья социально уязвимым слоям населения, освобождении от уплаты родительского взноса в дошкольных образовательных учреждениях.

Имеются также недостатки в обеспечении жильем и работой воспитанников Домов милосердия, уходе за одинокими престарелыми, реабилитации лиц без постоянного места жительства.

Отсутствует целостная система, координирующая работу в области социальной защиты населения; этими вопросами занимаются около 30 государственных ведомств, организаций и комиссий.

Указано на необходимость прежде всего выявить и организовать учет граждан социально уязвимых категорий, обеспечить адресность выплат.

Поставлена задача разработать порядок подсчета размеров потребительской корзины и прожиточного минимума, а также норм потребления с привлечением экспертов международных организаций. Подчеркнута важность внедрения указанных понятий после их апробации в городах и областях.

Вместе с тем поручено внедрить точные критерии (индикаторы) отнесения населения к социально уязвимым слоям и назначения пособий, сформировать единый реестр получателей социальной помощи.

Он объединит данные органов налоговой службы, внутренних дел, кадастра, самоуправления, учреждений здравоохранения, пенсионного обеспечения, по труду, а также банков и коммунальных ведомств в единую базу. В результате время на сбор документов сократится с нынешних нескольких дней до считанных часов, граждане смогут таким образом решить все вопросы, обратившись в одно ведомство.

Отмечалось, что социальная защита должна не ограничиваться лишь выплатой пособий, но и помогать нуждающимся "встать на ноги".

Поручено разработать программу социальной адаптации молодежи – воспитанников Домов милосердия, предусматривающую также обеспечение их работой.

Президент указал на необходимость реформирования системы социального страхования, а также повышения заинтересованности населения в уплате пенсионных взносов через переход на трехуровневую систему пенсионного обеспечения.

Так, первый уровень предполагает выплату государственной пенсии минимального размера. Вторая плоскость – это пенсия, накапливаемая на личном счету на основе отчисления определенной суммы из заработной платы работника с начислением процентов в размере не ниже ставки рефинансирования Центрального банка. В третьем случае человек сам определяет размер отчислений в пенсионный фонд.

Если эта система получит поддержку, граждане помимо получения гарантированной государством пенсии смогут сами определять, на пенсию какого размера они смогут рассчитывать при наступлении пенсионного возраста.

Поручено разработать концепцию пенсионной реформы, а также пересмотреть виды социального страхования.

Глава государства особо отметил, что реформирование действующей системы по методу "шоковой терапии" может по-разному сказаться на разных слоях населения, и дал ответственным лицам указание разработать с учетом этого стратегию социальной защиты населения до 2030 года. Поставлена задача провести до конца первого полугодия 2020 года в каждом регионе эксперимент по новой системе социальной защиты населения.

Отдельное внимание уделено вопросам социальной поддержки одиноких престарелых, совершенствования деятельности центров реабилитации лиц без определенного места жительства.