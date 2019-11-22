Мирзиёев пригласил президента Туркменистана в Узбекистан

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В Намангане возведут первый в регионе "умный город" На территории комплекса построят около 325 000 кв. м офисных, жилых и торговых площадей. Также проектом предусмотрены беговые и велодорожки, полноценные зоны для воркаута и скейтинга, площадки для занятия спортом. 58

Замглавы МВД Узбекистана освобожден от должности Он был назначен на пост замминистра внутренних дел в конце декабря 2018 года. Ранее работал начальником УВД Сырдарьинской области и начальником Мирзо-Улугбекского РУВД Ташкента. 468