Мирзиёев пригласил президента Туркменистана в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. По приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 28 ноября страну с рабочим визитом посетит президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба руководителя страны.
Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и рассмотрят ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
29 ноября президент Туркменистана примет участие во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.