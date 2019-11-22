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Флаги Туркменистана и Республики Узбекистан

Мирзиёев пригласил президента Туркменистана в Узбекистан

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан

Президент Туркменистана примет участие во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. По приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 28 ноября страну с рабочим визитом посетит президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба руководителя страны.

© Sputnik / Валерий Мельников
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Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и рассмотрят ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

29 ноября президент Туркменистана примет участие во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Теги:
Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, Президент, Туркменистан, Узбекистан



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