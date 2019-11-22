Согласованы очередные участки узбекско-казахской госграницы

Узбекистан и Казахстан согласовали пакет документов по демаркации очередных участков госграницы. Сторонами также утвержден план-график заседаний на 2020 год.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Рабочая группа Узбекистана и Казахстана подготовила проекты документов по демаркации очередных участков государственных границ. Об этом сообщает узбекское внешнеполитическое ведомство.

По представленным сведениям, 18-22 ноября в Нукусе состоялось очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.

"Стороны подготовили проекты итоговых документов демаркации государственной границы на участок в пределах Навоийской области и Каракалпакстана Республики Узбекистан по смежеству с Актюбинской, Кызылординской и Мангыстауской областями Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров комиссией был утвержден план-график заседаний на 2020 год.

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Общая протяженность границы между странами составляет свыше 2,3 тысячи километров. Активизация переговорного процесса по данному вопросу пришлась на начало 2017 года. На протяжении же всего 2018-го республики вели работу по описанию спорных участков границы, которые ранее были камнем преткновения в двусторонних отношениях.