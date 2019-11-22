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Встреча в СФ

Нарбаева поделилась с Матвиенко желанием участвовать в женском форуме

© Совет Федерации РФ
Политика
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Sputnik Узбекистан

В рамках встречи стороны отметили огромное значение предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева встретилась сегодня в Таврическом дворце Санкт-Петербурга с председателем Совета Федерации, председателем Совета МПА СНГ Валентиной Матвиенко.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и межпарламентского сотрудничества.

Валентина Матвиенко отметила важность укрепления межпарламентского сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Она проинформировала, что на предстоящие в декабре этого года парламентские выборы в Ташкент прибудет миссия наблюдателей от МПА СНГ, выразив уверенность, что выборы пройдут достойно.

Танзила Нарбаева подчеркнула, что в последнее время межпарламентское российско-узбекистанское сотрудничество активизировалось и предложила усилить работу по линии профильных комитетов двух стран.

Спикер также высказала намерение принять участие в работе третьего Евразийского женского форума, который пройдет в 2021 году.

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В рамках встречи стороны отметили огромное значение предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Теги:
Сенат Олий Мажлиса, Совет Федерации, Танзила Нарбаева, Валентина Матвиенко



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