Нарбаева поделилась с Матвиенко желанием участвовать в женском форуме

В рамках встречи стороны отметили огромное значение предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева встретилась сегодня в Таврическом дворце Санкт-Петербурга с председателем Совета Федерации, председателем Совета МПА СНГ Валентиной Матвиенко.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и межпарламентского сотрудничества.

Валентина Матвиенко отметила важность укрепления межпарламентского сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Она проинформировала, что на предстоящие в декабре этого года парламентские выборы в Ташкент прибудет миссия наблюдателей от МПА СНГ, выразив уверенность, что выборы пройдут достойно.

Танзила Нарбаева подчеркнула, что в последнее время межпарламентское российско-узбекистанское сотрудничество активизировалось и предложила усилить работу по линии профильных комитетов двух стран.

Спикер также высказала намерение принять участие в работе третьего Евразийского женского форума, который пройдет в 2021 году.

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В рамках встречи стороны отметили огромное значение предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.