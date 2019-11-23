Путин рассказал, какие ценности должны объединять россиян

Владимир Путин в субботу посетил 19-й съезд "Единой России". В ходе выступления он отметил, что есть ценности, которые должны объединять и объединяют всех граждан страны, причем вне зависимости от партийной принадлежности.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда партии "Единая Россия" заявил, что россиян должны объединять такие ценности, как суверенитет и территориальная целостность, сплоченность и единство. Об этом сообщает РИА Новости.

"При всем идеологическом многообразии есть ценности, которые должны объединять нас всех и которые объединяют нас всех, причем вне зависимости от партийной принадлежности. Что это? Это то, что нам дороже всего: это суверенитет России, ее национальные интересы, территориальная целостность", — сказал российский лидер.

"Это, конечно, и в первую очередь благополучие людей, и широкие возможности для самореализации человека. Это сбережение народа, приоритет демографического развития, семьи и многодетности. И, конечно, это гражданский мир и межнациональное согласие, сплоченность и единство нашего многонационального и многоконфессионального народа", — отметил президент.

Кроме того, на заседании Путин призвал партию "терзать и трясти" чиновников на местах и добиваться принятия решений.

По словам главы государства, чиновники не имеют морального права "что-то недоделать или схалтурить". Нужны внутренние нравственные ориентиры и готовность их отстаивать, заявил президент.