Путин рассказал, какие ценности должны объединять россиян

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда партии "Единая Россия" заявил, что россиян должны объединять такие ценности, как суверенитет и территориальная целостность, сплоченность и единство. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это, конечно, и в первую очередь благополучие людей, и широкие возможности для самореализации человека. Это сбережение народа, приоритет демографического развития, семьи и многодетности. И, конечно, это гражданский мир и межнациональное согласие, сплоченность и единство нашего многонационального и многоконфессионального народа", — отметил президент.
Кроме того, на заседании Путин призвал партию "терзать и трясти" чиновников на местах и добиваться принятия решений.
По словам главы государства, чиновники не имеют морального права "что-то недоделать или схалтурить". Нужны внутренние нравственные ориентиры и готовность их отстаивать, заявил президент.