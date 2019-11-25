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Заседание сената Олий Мажлиса

Границы города Самарканда и Самаркандской области могут быть изменены

Sputnik / Дильшода Рахматова
Политика
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Sputnik Узбекистан

Стала известна повестка дня очередного пленарного заседания сената Узбекистана. Будет рассмотрен ряд законопроектов, а также прочие вопросы особого общественно-политического значения.

ТАШКЕНТ, 25 ноя -Sputnik. В Ташкенте состоялось заседание кенгаша сената парламента Узбекистана. Заседание вела председатель сената Танзила Нарбаева. Было принято постановление о созыве очередного пленарного заседания палаты, которое состоится 30 ноября.

Согласно утвержденной повестке дня собрания, изначально будут обсуждены закон "О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год", "О кабинете министров Республики Узбекистан", "О волонтерской деятельности" и "О профессиональных союзах".

Также ожидается заслушивание отчета правительства о ходе реализации госпрограммы "Год активных инвестиций и социального развития" в текущем году.

Танзила Нарбаева
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Сенаторами будут рассмотрены и другие законы, связанные с внесением изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики в связи со совершенствованием порядка ликвидации субъектов предпринимательства, дальнейшим усилением гарантий прав ребенка. 

Ожидается обсуждение закона "О ратификации Протокола к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Москва, 28 марта 1997 года)".

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Стало известно и то, что будет рассмотрен вопрос об изменении границ города Самарканда и Самаркандского района Самаркандской области.

Обсудят члены сената и вопрос рассмотрения состояния исполнения законодательства органами таможенной службы, строительством доступного жилья, газо- и электроснабжением.

Теги:
законодательство, Законопроект, заседание, Сенат Олий Мажлиса, Самарканд, Узбекистан



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