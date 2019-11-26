В Таджикистане для граждан Узбекистана организуют досрочное голосование

Представители посольства Узбекистана в Душанбе договорились с руководством Хукумата Согдийской области об организации досрочного голосования для граждан РУз.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Согдийской области Таджикистана будет организовано досрочное голосование для граждан Узбекистана на выборах в Олий Мажлис. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

В настоящее время в Согдийской области проживают 330 узбекистанцев, стоящих на консульском учете и включенных в списки избирателей. Члены участковой избирательной комиссии №17 при посольстве Узбекистана в Душанбе в течение трех дней будут выезжать с переносными урнами по трем адресам.

Граждане, проживающие в Худжанде, а также Спитаменском, Бободжон Гафуровском, Джаббар-Расуловском, Конибодамском, Исфаринском районах Согдийской области смогут проголосовать 12 декабря с 8.00 до 20.00 в здании областной публичной библиотеки им. Тошхуджа Асири в Худжанде (улица Исмоила Сомони, кабинеты общественной организации "Узбекский центр духовности и просветительства").

Для жителей Зафарабадского района досрочное голосование будет организовано 13 декабря, Истаравшанского, Шахристанского и Ганчинского районов — 14 декабря. Время то же — с 8.00 до 20.00, адреса будут определены в ближайшее время.

Как отметили в МИД, договоренность об организации досрочного голосования была достигнута в ходе встреч представителей посольства Узбекистана в Душанбе с руководством Хукумата Согдийской области.

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Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана — выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировала всех 750 кандидатов, 18 ноября дан старт предвыборной агитации.