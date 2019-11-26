Миссия БДИПЧ ОБСЕ встретилась с главой Центризбиркома

В сравнении с предыдущими парламентскими выборами в текущем году количество наблюдателей от миссии организации увеличено почти в 10 раз.

ТАШКЕНТ, 26 ноя -Sputnik. Состоялась встреча делегации БДИПЧ ОБСЕ с руководством Центральной избирательной комиссии Узбекистана, об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе встречи глава Центризбиркома М. Абдусаломов ознакомил миссию с последними практиками в системе выборов, в частности отметил о внедрении в избирательный процесс современных информационных технологий, а также о нововведениях в нормативно-правовых документах, оформляющих деятельность избирательных комиссий.

Зарубежным наблюдателям также сообщили и о том, что в текущих парламентских выборах ожидается участие порядка 20 миллионов 600 тысяч граждан, из которых более 2 миллионов примут участие в голосовании впервые.

Из озвученных новых избирательных нововведений особенное внимание стороны уделили таким как снятие запрета на участие в выборах отдельной категории лиц, содержащихся в тюрьмах, а также упразднение института выделения квот для мест в нижнюю палату.

Узбекский ЦИК в своем обращении обратил внимание на ключевую миссию представителей БДИПЧ ОБСЕ в предстоящих выборах, а именно наблюдение за мероприятиями избирательной кампании, деятельностью администрации по выборам и ответственных организаций, а также процессом соблюдения законодательства.

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На предыдущих выборах в узбекский парламент от миссии организации участвовали около 30 наблюдателей, в то время как в текущем году эта цифра увеличена почти в 10 раз.

На декабрьских выборах официальный Ташкент ожидает участия порядка 300 наблюдателей полномасштабной миссии ОБСЕ.

Выборы состоятся 22 декабря. Ожидается участие и миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ.