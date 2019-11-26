Президенты Узбекистана и Татарстана договорились о регулярных встречах

По итогам встречи достигнута договоренность о принятии "дорожной карты" на 2020 год и регулярном проведении встреч двусторонней рабочей группы по расширению партнерства.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече рассмотрены актуальные вопросы современного этапа сотрудничества и перспективы развития практического взаимодействия с Татарстаном – одним из ведущих партнеров для регионов нашей страны среди субъектов Российской Федерации.

С удовлетворением отмечена активизация взаимных деловых и культурно-гуманитарных обменов. В этом году в столице Татарстана - Казани открыто генеральное консульство Узбекистана.

Растут объемы торговли с российским регионом. Реализуются совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, химической и других отраслях.

Товарооборот между Узбекистаном и Татарстаном может достичь $150 млн >>

Подчеркнута важность дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества, наращивания товарооборота, усиления кооперации и продвижения конкретных проектов в сельхозмашиностроении, электротехнической и фармацевтической отраслях, информационных технологиях, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также здравоохранении и образовании.

По итогам встречи достигнута договоренность о принятии "дорожной карты" на 2020 год и регулярном проведении встреч двусторонней рабочей группы по расширению партнерства.