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Рустам Минниханов

Президенты Узбекистана и Татарстана договорились о регулярных встречах

© Пресс-служба президента
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191126/12882064/Prezidenty-Uzbekistana-i-Tatarstana-dogovorilis-o-regulyarnykh-vstrechakh.html

По итогам встречи достигнута договоренность о принятии "дорожной карты" на 2020 год и регулярном проведении встреч двусторонней рабочей группы по расширению партнерства.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба главы государства.

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На встрече рассмотрены актуальные вопросы современного этапа сотрудничества и перспективы развития практического взаимодействия с Татарстаном – одним из ведущих партнеров для регионов нашей страны среди субъектов Российской Федерации.

С удовлетворением отмечена активизация взаимных деловых и культурно-гуманитарных обменов. В этом году в столице Татарстана - Казани открыто генеральное консульство Узбекистана.

Растут объемы торговли с российским регионом. Реализуются совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, химической и других отраслях.

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Подчеркнута важность дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества, наращивания товарооборота, усиления кооперации и продвижения конкретных проектов в сельхозмашиностроении, электротехнической и фармацевтической отраслях, информационных технологиях, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также здравоохранении и образовании.

По итогам встречи достигнута договоренность о принятии "дорожной карты" на 2020 год и регулярном проведении встреч двусторонней рабочей группы по расширению партнерства.

Теги:
Татарстан, Узбекистан, Встреча, Шавкат Мирзиёев, Рустам Минниханов



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