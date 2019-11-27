Выборы в парламент Узбекистана: в Москве откроется восьмой участок

Открытие дополнительных участков "поможет расширить участие в выборах наши соотечественников, проживающих и работающих за рубежом".

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Дополнительный, восьмой участок для голосования на выборах в парламент Узбекистана будет организован в Москве на территории представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики, сообщают в МИД республики.

"На заседании ЦИК, согласно представлению Министерства иностранных дел, принято решение о создании избирательного участка №54 по проведению выборов депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан в представительстве Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений в Москве", - говорится в сообщении.

Также дополнительный участок создан в южнокорейском Кванджу.

По информации, открытие дополнительных участков "поможет расширить участие в выборах наши соотечественников, проживающих и работающих за рубежом".

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Узбекистан является многонациональной страной, поэтому предусмотрено голосование на родном языке избирателей. Согласно законодательству, если в определенном избирательном округе проживает большое количество граждан с отличным от государственного родным языком, то в данном округе голосование будет организовано на родном языке проживающих. Для этого нужно заранее подать заявку.

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Напомним, выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши пройдут в Узбекистане 22 декабря. Процедура будет проведена в соответствии с новым Избирательным кодексом. Теперь партии имеют право выдвигать своих кандидатов во всех 150 избирательных округах.