14:15 27 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Паспорт и бланк в руках избирателя

Выборы в парламент Узбекистана: в Москве откроется восьмой участок

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (31)
28 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/714/59/7145989.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191127/12884727/Vybory-v-parlament-Uzbekistana-v-Moskve-otkroetsya-vosmoy-uchastok.html

Открытие дополнительных участков "поможет расширить участие в выборах наши соотечественников, проживающих и работающих за рубежом".

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Дополнительный, восьмой участок для голосования на выборах в парламент Узбекистана будет организован в Москве на территории представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики, сообщают в МИД республики.

"На заседании ЦИК, согласно представлению Министерства иностранных дел, принято решение о создании избирательного участка №54 по проведению выборов депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан в представительстве Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений в Москве", - говорится в сообщении.

Также дополнительный участок создан в южнокорейском Кванджу.

По информации, открытие дополнительных участков "поможет расширить участие в выборах наши соотечественников, проживающих и работающих за рубежом".

Как пройдут выборы в парламент Узбекистана в Москве >>

Узбекистан является многонациональной страной, поэтому предусмотрено голосование на родном языке избирателей. Согласно законодательству, если в определенном избирательном округе проживает большое количество граждан с отличным от государственного родным языком, то в данном округе голосование будет организовано на родном языке проживающих. Для этого нужно заранее подать заявку.

Узбекистанцы смогут проголосовать в РФ на выборах в Олий Мажлис >>

Напомним, выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши пройдут в Узбекистане 22 декабря. Процедура будет проведена в соответствии с новым Избирательным кодексом. Теперь партии имеют право выдвигать своих кандидатов во всех 150 избирательных округах.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (31)
Теги:
голосование, Россия, Россия, Москва, Москва, парламентские выборы, выборы, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
Мощный старт: новый завод способен выпускать 3 тыс. КамАЗов в год
Конкурент Илона Маска: Калашников представил городской электромотоцикл
Бесшумный и экологически чистый: "Калашников" представил городской байк
Население стран СНГ за последние 60 лет
Население стран СНГ: цифры за последние 60 лет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться