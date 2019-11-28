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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

Путин определил приоритетную задачу ОДКБ

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191128/12895684/Putin-opredelil-prioritetnuyu-zadachu-ODKB.html

В столице Кыргызстана 28 ноября проходит саммит Организации Договора о коллективной безопасности. В нем принимают участие президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и премьер-министр Армении.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на встрече глав государств — членов ОДКБ в Бишкеке назвал главную задачу ОДКБ, сообщает Sputnik Кыргызстан.

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"Приоритетной задачей считаем активизацию деятельности ОДКБ по противодействию незаконному обороту наркотиков. В этих целях мы намерены инициировать составление новой актуализированной антинаркотической стратегии ОДКБ на 2021-2025 годы, которая будет содержать дальнейшие конкретные меры по пресечению производства и торговли наркотиками, укреплению пограничного режима", — заявил российский лидер.

Напомним, в столице Кыргызстана 28 ноября проходит саммит Организации Договора о коллективной безопасности. В нем принимают участие президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и премьер-министр Армении.

Нынешняя сессия проходит под председательством главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. 

Ранее стало известно, что главы стран – участниц ОДКБ утвердили представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года.

Теги:
наркотрафик, наркотики, безопасность, Россия, Кыргызстан, ОДКБ, Бишкек, Владимир Путин



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