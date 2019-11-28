Путин определил приоритетную задачу ОДКБ

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на встрече глав государств — членов ОДКБ в Бишкеке назвал главную задачу ОДКБ, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Напомним, в столице Кыргызстана 28 ноября проходит саммит Организации Договора о коллективной безопасности. В нем принимают участие президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и премьер-министр Армении.
Нынешняя сессия проходит под председательством главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.
Ранее стало известно, что главы стран – участниц ОДКБ утвердили представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года.