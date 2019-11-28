Какие документы подписали президенты стран ОДКБ – список

В столице Кыргызстана 28 ноября прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности. В нем приняли участие президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и премьер-министр Армении.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президенты государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности подписали 15 документов по итогам саммита в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе главы Кыргызстана.

Подписаны:

проект заявления о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности;

проект решения "О плане мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов";

проект решения "О внесении изменений в нормативные правовые акты ОДКБ";

проект решения "О внесении изменений в положение о Совете коллективной безопасности ОДКБ";

проект решения "О внесении изменений в правила процедуры органов Организации Договора о коллективной безопасности";

проект решения "О плане коллективных действий государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019–2021 годы";

проект решения "О Перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье";

проект решения "О базовой организации в области развития кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности";

проект решения "О положении о порядке организации и проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках ОДКБ";

проект решения "О внесении изменений в положение об операции постоянного действия государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ")";

проект решения "О внесении изменений в положение о Совете министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности";

проект решения "Об отчете об исполнении бюджета ОДКБ за 2018 год";

проект решения "О бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2020 год";

проект решения "О награждениях наградами Организации Договора о коллективной безопасности";

документ о председательстве в организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, Организация Договора о коллективной безопасности берет свое начало с заключения Договора о коллективной безопасности, который был подписан в Ташкенте 27 лет назад, 15 мая 1992 года, главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к нему присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия (1993). Договор вступил в силу по завершении процедур национальной ратификации 20 апреля 1994-го.

Позднее Азербайджан, Грузия и Узбекистан прекратили свое членство в Договоре.