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Путин: для России нет вопроса важнее, чем межнациональные отношения

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191201/12913859/Putin-dlya-Rossii-net-bolee-vazhnogo-voprosa-chem-mezhnatsionalnye-otnosheniya.html

По мнению российского лидера, проблемами межнациональных отношений необходимо заниматься постоянно.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Для России как для многонациональной страны нет более важного вопроса, чем межнациональные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"В такой сложной стране по этническому составу, религиозному составу, как Россия, нет вопроса важнее, чем вопрос межнациональных отношений. Нет просто. Если мы хотим добиться единства российской нации, то мы, конечно, должны заниматься этим вопросом постоянно и будем это делать", — сказал российский лидер на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

До этого на мероприятии было высказано мнение, что в российских средствах массовой информации, в основном на телевидении, очень часто звучат недоброжелательные высказывания и оскорбления по отношению к проживающим в РФ народам, а также по отношению к близким государствам. Отмечалось, что эти высказывания в основном исходят от некомпетентных специалистов.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Путин на это ответил, что такие высказывания вряд ли позволяют себе официальные лица. При этом российский лидер отметил, что, как правило, все это звучит как реакция на то, что исходит "с той стороны". Но это "только ситуацию обостряет, а решений не создает", сказал президент.

По его словам, он может повлиять на подобное, если такие высказывания допускают официальные лица. 

"Насколько это возможно, я пытаюсь это поправить", — заключил Путин.

Теги:
СМИ, национальность, Россия, Владимир Путин



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