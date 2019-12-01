Лавров прокомментировал предстоящую встречу Путина и Зеленского

Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут могут провести двусторонние переговоры в Париже.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Возможная встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже на полях "нормандского" важна для понимания, в чем Киев видит выполнение минских соглашений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Будет встреча в "нормандском формате"... Как уже сказали в администрации президента (России — Прим. ред.), есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она (встреча) не будет формальной, потому что это произойдет на полях другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", — сказал Лавров.

При этом он отметил, что "бессмысленно гадать", будет ли она полноформатной.

Говоря о возможном обсуждении президентами перспектив двусторонних отношений, Лавров заявил, что "здесь все зависит не от нас".

"Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение", — отметил министр.

По его словам, если украинская сторона заинтересована в их возобновлении, то за Москвой "не заржавеет".