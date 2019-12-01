Лавров прокомментировал предстоящую встречу Путина и Зеленского

Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут могут провести двусторонние переговоры в Париже.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Возможная встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже на полях "нормандского" важна для понимания, в чем Киев видит выполнение минских соглашений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
"Будет встреча в "нормандском формате"... Как уже сказали в администрации президента (России — Прим. ред.), есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она (встреча) не будет формальной, потому что это произойдет на полях другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", — сказал Лавров.
При этом он отметил, что "бессмысленно гадать", будет ли она полноформатной.
Говоря о возможном обсуждении президентами перспектив двусторонних отношений, Лавров заявил, что "здесь все зависит не от нас".
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