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Заседание парламента Азербайджана, фото из архива

Парламент Азербайджана объявил о самороспуске

© Sputnik / Murad Orujov
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191202/12920394/Parlament-Azerbaydzhana-obyavil-o-samorospuske.html

По последним данным, решение о проведении досрочных парламентских выборов в Азербайджане примет президент.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Парламент Азербайджана объявил на специальном заседании о самороспуске, решение было принято депутатами законодательного органа после инициативы правящей партии распустить парламент с целью поддержания курса реформ главы государства, пишет РИА Новости.

"На заседании на повестку дня был вынесен вопрос о самороспуске законодательного органа по инициативе правящей партии "Новый Азербайджан", - говорится в сообщении.

Вопрос был поставлен на голосование парламентариев. Депутаты проголосовали "за". Тем самым по итогам голосования принято решение о самороспуске парламента. Решение о проведении досрочных парламентских выборов примет президент.

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Ранее политический совет правящей партии "Новый Азербайджан" провел заседание, на котором депутатам рекомендовали выступить с инициативой о роспуске парламента.

Напомним, парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, большинство депутатских мандатов у правящей партии. Очередные парламентские выборы были должны состояться в Азербайджане в ноябре 2020 года.

Теги:
политика, Парламент, парламентские выборы, выборы, Азербайджан, Азербайджан



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