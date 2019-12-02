Парламент Азербайджана объявил о самороспуске

По последним данным, решение о проведении досрочных парламентских выборов в Азербайджане примет президент.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Парламент Азербайджана объявил на специальном заседании о самороспуске, решение было принято депутатами законодательного органа после инициативы правящей партии распустить парламент с целью поддержания курса реформ главы государства, пишет РИА Новости.

"На заседании на повестку дня был вынесен вопрос о самороспуске законодательного органа по инициативе правящей партии "Новый Азербайджан", - говорится в сообщении.

Вопрос был поставлен на голосование парламентариев. Депутаты проголосовали "за". Тем самым по итогам голосования принято решение о самороспуске парламента. Решение о проведении досрочных парламентских выборов примет президент.

Минобороны Узбекистана и Азербайджана подписали план на 2020 год >>

Ранее политический совет правящей партии "Новый Азербайджан" провел заседание, на котором депутатам рекомендовали выступить с инициативой о роспуске парламента.

Напомним, парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, большинство депутатских мандатов у правящей партии. Очередные парламентские выборы были должны состояться в Азербайджане в ноябре 2020 года.