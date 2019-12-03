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В Узбекистане внедряется "умное" госуправление

© Sputnik / Владимир Песня
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191203/12927895/V-Uzbekistane-vnedryaetsya-umnoe-gosupravlenie-.html

Будущих руководителей будут обучать и переобучать передовому госменеджменту в том числе дистанционно.

ТАШКЕНТ, 3 дек –Sputnik. В Узбекистане запускают проект передового государственного управления. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

За основу взят опыт в сфере госуправления Республики Корея, ОАЭ и РФ.

В систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных управленческих кадров для госорганов и организаций начнут поэтапно внедрять менеджмент в госуправлении и принципы "умного" управления, которые включают дистанционные образовательные технологии.

С 1 марта 2020 года будет запущен "Портал управленческих кадров". Его основными задачами определены:

  • формирование и обновление единой электронной базы пользователей портала, внедрение дистанционных образовательных технологий для профессионального и личного роста;
  • создание для госорганов и организаций системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных управленческих кадров посредством их дистанционного образования;
  • систематическая оценка знаний, навыков и компетенции, а также результатов деятельности  пользователей портала;
  • обновление информационной базы.

Ответственными за разработку и внедрение ресурса определены Академия госуправления при президенте, Мининноваций и Мининфоком. Все расходы, включая создание специального мобильного приложения, будут покрыты за счет Фонда инновационного развития и поддержки новаторских идей.

В качестве эксперимента до 1 августа 2020 года в городах Ташобласти (Бука, Ангрен) запустят систему постоянной оценки деятельности руководящих кадров. По итогам в правительство будут внесены предложения по дальнейшему распространению практики.

Для будущих управленцев высшего звена откроют учебные курсы по передовому госменеджменту, в том числе по современным методам стратегического менеджмента, риск-менеджмента и принципам "умного" управления.

Теги:
Мининфоком, Министерство инновационного развития Узбекистана, Инновации, руководитель, политика, государство, управление, Узбекистан



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