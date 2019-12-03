Рустам Эмомали передал Мирзиёеву наилучшие пожелания от отца

Мэр Душанбе Рустам Эмомали прибыл в Узбекистан утром во вторник. Это его первый визит за рубеж в качестве главы города.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с мэром Душанбе, старшим сыном главы Таджикистана Рустамом Эмомали, который прилетел в Ташкент во вторник утром.

Как сообщили в пресс-службе Мирзиёева, в начале встречи глава государства отметил динамичное развитие отношений между двумя странами.

"Подчеркнуто, что благодаря политической воле лидеров двух братских стран обеспечен качественный прорыв в продвижении многопланового сотрудничества, достигнут уровень стратегического партнерства между Узбекистаном и Таджикистаном", — говорится в публикации.

Рустам Эмомали поблагодарил Шавката Мирзиёева за прием и передал ему искренние приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Стороны обсудили расширение сотрудничества между столицами двух стран — Ташкентом и Душанбе, а также вопросы установления регулярного диалога по таким направлениям, как обмен опытом в сфере городского управления и развития инфраструктуры, реализация совместных проектов кооперации и программ культурно-гуманитарного взаимодействия на основе дорожной карты.

Рустам Эмомали был назначен мэром таджикской столицы указом главы государства, занимает эту должность с 4 апреля 2017 года. Также он является главой CAFA (Central Asian Football Association) — Центральноазиатской футбольной ассоциации.