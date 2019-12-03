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Здание Парламента Узбекистана Олий Мажлис. Архивное фото

Миссия наблюдателей от СНГ встретилась с главами ключевых ведомств Узбекистана

© Commons.wikimedia / Bobyrr
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (40)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191203/12932385/Missiya-nablyudateley-ot-SNG-vstretilas-s-glavami-klyuchevykh-vedomstv-Uzbekistana.html

Также иностранные делегаты обсудили предстоящие выборы с председателями всех пяти партий республики.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ продолжает мониторинг предстоящих парламентских выборов в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Международные наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ прибывшие в Узбекистан для наблюдения и мониторинга выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса 2 декабря 2019 года провели встречу с руководством ЦИК
Sputnik / Дильшода Рахматова
Миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ встретилась с главой ЦИК

Члены Миссии провели встречи с руководством Генеральной прокуратуры, Верховного суда и МВД республики.

В ходе встречи с представителями Генпрокуратуры и МВД делегаты получили информацию о мерах, которые предпринимаются сотрудниками ведомств для того, чтобы избирательная кампания проходила без нарушений и в соответствии с законом.

Во время беседы в Верховном суде наблюдатели могли убедиться, что предвыборная кампания проходит на основе Избирательного кодекса Узбекистана – документом, утвержденным Шавкатом Мирзиёевым, который основывается на принципах демократии и международном праве. Делегатам также сообщили о готовности судов республики оперативно реагировать на любые обращения участников избирательного процесса.

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Наблюдатели СНГ обсудили ход предвыборной кампании с председателями всех пяти партий республики, допущенных к выборам: это Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.

Женщина голосует на избирательном участке
© Sputnik / Валерий Мельников
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В рамках встречи представители партий поделились с делегатами своими предвыборными программами и отметили достаточный уровень освещаемости своих агитационных кампаний со стороны СМИ.

Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. Каждая из пяти партий выдвинула по 150 кандидатов соответственно количеству избирательных округов.

ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировала всех 750 кандидатов, 18 ноября дан старт предвыборной агитации.

Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
© Sputnik /
Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (40)

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Теги:
Наблюдатели, СНГ, Парламент, выборы, Узбекистан



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