Миссия наблюдателей от СНГ встретилась с главами ключевых ведомств Узбекистана

Также иностранные делегаты обсудили предстоящие выборы с председателями всех пяти партий республики.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ продолжает мониторинг предстоящих парламентских выборов в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Члены Миссии провели встречи с руководством Генеральной прокуратуры, Верховного суда и МВД республики.

В ходе встречи с представителями Генпрокуратуры и МВД делегаты получили информацию о мерах, которые предпринимаются сотрудниками ведомств для того, чтобы избирательная кампания проходила без нарушений и в соответствии с законом.

Во время беседы в Верховном суде наблюдатели могли убедиться, что предвыборная кампания проходит на основе Избирательного кодекса Узбекистана – документом, утвержденным Шавкатом Мирзиёевым, который основывается на принципах демократии и международном праве. Делегатам также сообщили о готовности судов республики оперативно реагировать на любые обращения участников избирательного процесса.

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Наблюдатели СНГ обсудили ход предвыборной кампании с председателями всех пяти партий республики, допущенных к выборам: это Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.

В рамках встречи представители партий поделились с делегатами своими предвыборными программами и отметили достаточный уровень освещаемости своих агитационных кампаний со стороны СМИ.

Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. Каждая из пяти партий выдвинула по 150 кандидатов соответственно количеству избирательных округов.

ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировала всех 750 кандидатов, 18 ноября дан старт предвыборной агитации.