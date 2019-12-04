В Таджикистане назначена дата парламентских выборов

Предыдущие выборы в нижнюю палату парламента республики прошли 1 марта 2015 года. Тогда победу одержала правящая Народно-демократическая партия.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил дату парламентских выборов в республике, сообщили в пресс-службе главы государства со ссылкой на его указ.

Выборы депутатов нового созыва в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли и в Маджлисы народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, Душанбе, городов и районов назначены на 1 марта.

Также отмечается, что выборы членов нового созыва парламента запланированы на 27 марта 2020 года, а выборы депутатов в джамоаты поселков и сел тоже пройдут 1 марта в соответствии с законом "Об органах самоуправления поселков и сел".

Предыдущие выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана прошли 1 марта 2015 года. Тогда победу одержала правящая Народно-демократическая партия Таджикистана, получившая 65,2 процента голосов.

Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря.

В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана — выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировала всех 750 кандидатов, 18 ноября дан старт предвыборной агитации.