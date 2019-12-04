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ОБСЕ

Узбекистан примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе

МИД Узбекистана / Facebook
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191204/12936608/Uzbekistan-primet-uchastie-v-zasedanii-SMID-OBSE-v-Bratislave-.html

В повестке узбекской делегации намечены двусторонние переговоры, главным образом, по вопросам региональной, а также глобальной безопасности.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Узбекистан примет участие в работе заседания СМИД ОБСЕ в лице заместителя министра иностранных дел Дилшода Ахатова. 

Саммит состоится 5-6 декабря в Братиславе, Словакия.

В повестке узбекской делегации ряд двусторонних встреч и переговоров. Темы для обсуждения традиционно коснутся вопросов безопасности в регионе. 

Наблюдатели ОБСЕ
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Встречи проводятся раз в год поочередно в государствах, председательствующих в ОБСЕ. 

Несколько дней тому назад узбекская делегация во главе с председателем комитета сената Алишером Курмановым встретилась с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. В ходе круглого стола в Венской дипломатической академии стороны отметили динамично развивающееся сотрудничество сторон.

"ОБСЕ будет оставаться надежным партнером Узбекистана в достижении намеченных целей и готова далее поддерживать реформаторский курс президента Шавката Мирзиёева", - заявил на встрече Томас Гремингер.

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Генеральный секретарь ОБСЕ также дал высокую оценку итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте. По его словам, единый и сильный регион является важным гарантом совместного противодействия современным вызовам и угрозам безопасности, залогом стабильного и устойчивого развития обширного азиатского региона.

Напомним, к данному центральному для ОБСЕ мероприятию стратегический партнер Узбекистана Россия вместе с союзниками по ОДКБ готовит текст декларации к 75-летию окончания Второй мировой войны, проекты решений по актуальным для государств-участников организации задачам противодействия терроризму, борьбы с наркоугрозой и прочими.

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Теги:
МИД Узбекистана, заседание, Словакия, ОБСЕ, Узбекистан



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