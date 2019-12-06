Глава российского ЦИК Памфилова прибудет в Узбекистан

В составе делегации российского Центризбиркома также ожидаются два других эксперта избирательной комиссии.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. На парламентские выборы в Узбекистан прибудет председатель ЦИК России Элла Памфмилова. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину.

Также в составе делегации российского Центризбиркома прибывают два других эксперта избирательной комиссии. Они участвуют в составе разных наблюдательских миссий.

По словам Гришиной, в целом сформированная российская делегация достаточно большая. В составе делегации члены ЦИК Евгений Шевченко и Антон Лопатин, а также представители аппарата комиссии.

Парламентские выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоятся 22 декабря 2019 года. Процедура будет проведена в соответствии с новым Избирательным кодексом. Теперь партии имеют право выдвигать своих кандидатов во всех 150 избирательных округах.

За места в парламенте поборются кандидаты от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), Социал-демократической — "Адолат", Демократической — "Миллий тикланиш", от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) и Экологической партия.

Голоулина: ЦИК Узбекистана и все партии готовы к открытому диалогу

ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировал всех 750 кандидатов. Предвыборная агитация стартовала 18 ноября.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане пребывают и международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ во главе с исполняющим обязанности директора Института развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Екатериной Голоулиной.