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Глава российского ЦИК Памфилова прибудет в Узбекистан

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (43)
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Sputnik Узбекистан
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В составе делегации российского Центризбиркома также ожидаются два других эксперта избирательной комиссии.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. На парламентские выборы в Узбекистан прибудет председатель ЦИК России Элла Памфмилова. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину. 

Также в составе делегации российского Центризбиркома прибывают два других эксперта избирательной комиссии. Они участвуют в составе разных наблюдательских миссий.

Паспорт и бланк в руках избирателя
© Sputnik / Валерий Мельников
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По словам Гришиной, в целом сформированная российская делегация достаточно большая. В составе делегации члены ЦИК Евгений Шевченко и Антон Лопатин, а также представители аппарата комиссии.

Парламентские выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоятся 22 декабря 2019 года. Процедура будет проведена в соответствии с новым Избирательным кодексом. Теперь партии имеют право выдвигать своих кандидатов во всех 150 избирательных округах. 

За места в парламенте поборются кандидаты от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), Социал-демократической — "Адолат", Демократической — "Миллий тикланиш", от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) и Экологической партия.

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ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировал всех 750 кандидатов. Предвыборная агитация стартовала 18 ноября.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане пребывают и международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ во главе с исполняющим обязанности директора Института развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Екатериной Голоулиной.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (43)
Теги:
парламентские выборы, Россия, Делегация, Наблюдатели, Узбекистан, ЦИК РФ, Элла Памфилова



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