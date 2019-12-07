В Узбекистане будут усилены гарантии прав ребенка

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс направлены на обеспечение дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних на всех этапах досудебного производства и судебного разбирательства.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Узбекистане был дополнен закон о гарантиях прав ребенка, сообщает Сенат республики.

"В закон внесены изменения и дополнения, устанавливающие, что государство принимает меры по защите ребенка от вовлечения его в совершение правонарушений и антисоциальных действий, по предупреждению всех форм эксплуатации и насилия в отношении ребенка, а также установлению и устранению причин и условий, способствовавших их совершению. Закон дополнен нормой, определяющей гарантии защиты прав ребенка, являющегося участником уголовного процесса", - говорится в сообщении.

В частности, устанавливается запрет на любое психическое или физическое воздействие на ребенка, принуждение его к даче показаний или признанию вины, проведение в отношении детей процессуальных действий, проводимых в ходе досудебного производства и судебного разбирательства, без участия их законных представителей.

Кроме того, предусматриваются обязательное участие в судебных делах по несовершеннолетним защитника и недействительность отказа от него ребенком и его законным представителем.

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс направлены на обеспечение дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних на всех этапах досудебного производства и судебного разбирательства.

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Запрещен отказ от защитника по делам несовершеннолетних, немых, глухих, слепых и других лиц, которые из-за своих физических недостатков или психических расстройств испытывают затруднения в осуществлении права на защиту, лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, за которые в качестве меры наказания может быть назначено пожизненное лишение свободы, о применении принудительных мер медицинского характера, рассматриваемым в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.