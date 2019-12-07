16:20 07 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Узбекистанцы во время праздника

В Узбекистане будут усилены гарантии прав ребенка

Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
Политика
Получить короткую ссылку
45 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/208/45/2084502.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191207/12962264/V-Uzbekistane-budut-usileny-garantii-prav-rebenka.html

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс направлены на обеспечение дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних на всех этапах досудебного производства и судебного разбирательства.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Узбекистане был дополнен закон о гарантиях прав ребенка, сообщает Сенат республики.

"В закон внесены изменения и дополнения, устанавливающие, что государство принимает меры по защите ребенка от вовлечения его в совершение правонарушений и антисоциальных действий, по предупреждению всех форм эксплуатации и насилия в отношении ребенка, а также установлению и устранению причин и условий, способствовавших их совершению. Закон дополнен нормой, определяющей гарантии защиты прав ребенка, являющегося участником уголовного процесса", - говорится в сообщении.

В частности, устанавливается запрет на любое психическое или физическое воздействие на ребенка, принуждение его к даче показаний или признанию вины, проведение в отношении детей процессуальных действий, проводимых в ходе досудебного производства и судебного разбирательства, без участия их законных представителей.

Кроме того, предусматриваются обязательное участие в судебных делах по несовершеннолетним защитника и недействительность отказа от него ребенком и его законным представителем.

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс направлены на обеспечение дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних на всех этапах досудебного производства и судебного разбирательства.

Дети-сироты в Узбекистане поступят в вузы по дополнительной квоте >>

Запрещен отказ от защитника по делам несовершеннолетних, немых, глухих, слепых и других лиц, которые из-за своих физических недостатков или психических расстройств испытывают затруднения в осуществлении права на защиту, лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, за которые в качестве меры наказания может быть назначено пожизненное лишение свободы, о применении принудительных мер медицинского характера, рассматриваемым в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

Теги:
защита прав человека, Сенат Олий Мажлиса, Олий Мажлис, Олий Мажлис, закон, права человека, права, ребенок, дети, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

  • Аптека, стулья, ресторан: массовая драка в Ташкенте попала на видео
    В нескольких районах Ташкента провели рейды по аптекам

    На данный момент в отношении работников аптек также возбуждены уголовные дела по статье 251-1 Уголовного кодекса. Работа в данном направлении продолжается и обеспечивается соблюдение принципа неотвратимости ответственности за содеянное.

    26
  • В Ташкенте откроется первая гостиница Courtyard от Marriott
    В Ташкенте откроется первая гостиница Courtyard от Marriott

    Courtyard by Marriott Tashkent Yakka-Saray будет иметь категории четыре звезды. В гостинице будет 131 номер, конференц-залы с вместимостью до 250 человек. Расположится она в 5 минутах езды от аэропорта и вокзала.

    120
  • В Намангане открылась Президентская школа
    В Намангане открылась Президентская школа

    В Президентской школе занятия будут проводиться на английском языке по учебным планам и программам, разработанным на основе опыта развитых стран, в том числе совместно с экспертами Кембриджского университета.

    106

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
Как Ташкент готовится к празднованию Нового года - фотолента
Дональд Трамп пообещал решить проблему с невыдачей виз российским дипломатам в ООН
"Российская комната тут самая секретная, мы не смогли ее найти" - Небензя в Белом доме США
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться