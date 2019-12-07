Шавкат Мирзиёев отметил необходимость непрерывного продолжения работы по повышению правосознания и правовой культуры в обществе, воспитания в этом духе детей с самого раннего возраста.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Во Дворце международных форумов "Узбекистон" 7 декабря состоялось торжественное собрание в честь 27-й годовщины принятия Конституции республики Узбекистан, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с речью и поздравил всех с праздником.

"Каждое государство, определяя собственный курс развития, закрепляет в своем Основном законе самые важные цели и задачи. И в Конституции, принятой на заре независимости нашей страны, нашли свое отражение созвучные воле и стремлениям нашего народа принципы обеспечения прав и интересов человека, государственное устройство. Этот документ закрепил гарантии равенства всех граждан нашей страны независимо от пола, расы, национальности, религии, социального происхождения и создал фундамент для современного демократического развития. Поэтому мы ценим, почитаем, широко изучаем Конституцию", - говорится в сообщении.

пресс-служба Шавкат Мирзиёев поздравил Узбекистан с Днем конституции

Президент в своем выступлении особо отметил, что обеспечение верховенства Конституции и законов является важнейшим критерием построения в стране правового демократического государства, это - строгое и безусловное соответствие Конституции и законам страны принимаемых органами государственной власти и управления актов, действий должностных лиц всех уровней.

Глава государства подчеркнул, что в достижении верховенства Конституции и законов нет более эффективного средства, чем общественный контроль. Общественность и средства массовой информации "проснулись" и активно участвуют в процессе утверждения законности, противодействия нарушениям закона.

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Шавкат Мирзиёев отметил необходимость непрерывного продолжения работы по повышению правосознания и правовой культуры в обществе, воспитания в этом духе детей с самого раннего возраста.

пресс-служба Шавкат Мирзиёев поздравил Узбекистан с Днем конституции

В торжествах приняли участие государственные и общественные деятели, представители науки и искусства, посольств иностранных государств и представительств международных организаций, широкой общественности.