"Гласность необратима": ключевые цитаты Мирзиёева с собрания ко Дню Конституции

Седьмого декабря во Дворце форумов Узбекистана состоялось торжественное собрание, посвященное 27-й годовщине принятия Конституции. В нем принял участие президент Шавкат Мирзиёев, который выступил с докладом о происходящих в стране политических и правовых изменениях.

Предлагаем ознакомиться с некоторыми яркими высказываниями узбекского лидера.

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"Для чего нужны законы, указы? Например, семь месяцев назад принят новый закон о государственно-частном партнерстве, который является важной предпосылкой для быстрого развития нашей экономики. Мы долго работали над этим законопроектом, востребованным новой для нас, долгожданной жизнью. Мы приобрели большой опыт. В некоторых отраслях государственно-частное партнерство уже начало реализовываться, но в некоторых сферах, таких как здравоохранение, образование, транспорт, строительство дорог, коммунальное хозяйство, в большинстве регионов инициативы все еще не заметны. Руководство регионов все еще не замечает новые требования времени. Они привыкли к старому укладу жизни.

Очень трудно зародить в людях инициативу, если министр или хоким сами не понимают суть закона, не вникают в него, не проявляют упорства в его внедрении. Если нам, как лидерам, не удастся убедить людей, они не пойдут за нами, и проведение реформ будет очень трудным".

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"Никто не имеет права нарушать закон. Неважно, кто это. Но, к сожалению, на местах этому факту уделяется слишком мало внимания. Возникают проблемы из ничего: "Снесли мой дом", "Разрушили мои постройки", "Снос не был оплачен". Почему не оплатили? Есть же закон? Будет справедливо сказано, что мы не можем обеспечить верховенство закона.

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"Знайте одно — гласность необратима! Чем больше будет гласности, тем больше СМИ будут раскрывать реалии жизни, реальные проблемы законным путем, я как руководитель буду им благодарен за это".

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"Пока наши люди не будут воспрепятствовать нарушению закона, будет трудно обеспечивать верховенство закона, как бы чиновники ни пытались".

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"Средства массовой информации должны стать настоящим зеркалом общества на пути обеспечения законности. Реформы, обеспечивающие свободу слова, радикально изменили жизнь нашего общества за последние три года. Это малозаметно, но общество изменилось, и сегодня существует свобода выражения. Представьте, три года назад мог бы кто-нибудь выступить с такими словами, что звучат в нынешнее время? Все ли понимают разницу между ситуациями 30-летней давности и изменениями за последние три года? Почему? Потому что мы меняемся, люди меняются, и их потребности меняются. Но я хочу повторить, что культура и наука тоже должны быть вовлечены в процессы изменений.

Сегодня самая большая сила, которая показывает самые острые социальные проблемы, от которых страдают наши люди, — это независимые и беспристрастные СМИ. В результате проводимых нами демократических реформ, средства массовой информации и социальные сети побуждают чиновников должным образом организовать свой работу.

На самом деле, в демократическом обществе все государственные служащие должны учиться работать в тесном контакте со средствами массовой информации. Если мы не будем учиться, завтра реформы невозможно будет проводить".

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"Единственная цель общественного контроля, так же как и СМИ, — стремление угодить нашему народу. Критика, безусловно, необходима. Есть критика, есть и выводы. Но мы все изучаем, учимся, строим новый Узбекистан. Если мы все будем двигаться в одном направлении с едиными целями — это будет совсем по-другому, по делу!"

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"В Узбекистане никоим образом не должны ущемляться законные права общественного контроля и представителей СМИ".

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"Мы все видим, как много внимания уделяется дошкольному образованию, школе и науке. Если у нас нет почвы для этой системы, то, извините, все реформы будут утрачены и мы не добьемся успеха. Допустим, завезем лучшее оборудование, лучшие технологии. Кто на них будет работать? Оборудование, которое должно работать пять лет, не проработает и года. Как инженер скажу вам, мы даже год не сможем им пользоваться. Кто нам нужен? Кто будет обучать? Кто подготовит для Узбекистана конкурентоспособного специалиста? Никто, никогда! Только мы сами! Как бы тяжело ни было — если мы не сможем дать образование нашей молодежи — будущему нашей страны, то завтра наше общество не сможет достичь поставленных перед ним великих целей. Помните это все!"

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"Как только депутаты начнут задавать руководителям умные насущные вопросы, тем самым меняя их мировоззрение, — тогда не будет человека счастливее меня".

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"В некоторых же школах учителя физкультуры назначают преподавать политику и историю. Эти вещи до сих пор присутствуют в нашем обществе. Пока мы не устраним эти недостатки, наш разум, наше мировоззрение не изменятся".

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"Люди, которые борются за торжество закона и справедливость, должны быть героями сегодняшнего дня. Мы говорим: нет, героев нет. Есть герои! Мы должны сделать их героями. Мы называем их вообще плохими людьми. Нет, они не плохие люди, они справедливые люди. Эти люди неравнодушны к завтрашнему дню, они самоотверженные люди. Вы поддержите меня, если скажу, что жизнь таких людей должна стать творческой темой для поэтов и литераторов, режиссеров и журналистов?"