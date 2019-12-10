Абдулазиз Камилов отправится с визитом в Италию и Ватикан

Глава МИД Узбекистана планирует встретиться с министром иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит Италию и Ватикан 11-13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

В программе визита — встречи в Риме с министром иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо и другими официальными лицами для обсуждения перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений.

Также запланировано посещение Ватикана и проведение переговоров с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Кроме того, узбекская делегация примет участие в международной конференции "Италия – Центральная Азия: укрепление взаимопонимания, сотрудничества и партнерства".