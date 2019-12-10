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Флаги Рима, Италии, Евросоюза (слева направо) у Нового Дворца на Капитолийской площади в Риме

Абдулазиз Камилов отправится с визитом в Италию и Ватикан

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191210/12979324/Abdulaziz-Kamilov-otpravitsya-s-vizitom-v-Italiyu-i-Vatikan.html

Глава МИД Узбекистана планирует встретиться с министром иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит Италию и Ватикан 11-13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

В программе визита — встречи в Риме с министром иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо и другими официальными лицами для обсуждения перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений.

Также запланировано посещение Ватикана и проведение переговоров с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Кроме того, узбекская делегация примет участие в международной конференции "Италия – Центральная Азия: укрепление взаимопонимания, сотрудничества и партнерства".

Теги:
визит, Ватикан, Италия, Абдулазиз Камилов



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